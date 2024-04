Byla to čest, nikdy jsem tak velký klub nevedl, řekl Friis, který nahradil Priskeho na lavičce Sparty

Dánský asistent Lars Friis (47) si považoval toho, že v dnešním 28. kole první ligy na hřišti Bohemians 1905 vedl fotbalisty Sparty z pozice hlavního kouče. Kvůli trestu za čtyři žluté karty totiž obhájcům titulu scházel hlavní trenér Brian Priske (46). Friis na tiskové konferenci po výhře 3:1 připustil, že mu na lavičce chyběla komunikace s jeho krajanem.

"Byla to čest vést Spartu. Předtím jsem v Dánsku jako hlavní trenér působil, takže to nebyla novinka. Nikdy jsem ale nevedl tak velký klub, takže to bylo dobré. Moc se to ale nelišilo od ostatních zápasů," řekl Friis, který trénoval Viborg a Aalborg.

Priske mu na lavičce scházel. "Obvykle se spolu bavíme o tom, jak zápas vypadá, jak můžeme trochu uzpůsobit taktiku nebo kdo bude střídat. Probíráme detaily v obraně i v útoku. Hodně spolu mluvíme. Komunikace směřuje k tomu, abychom i v průběhu zápasu byli lepší. Tentokrát to byl ale trochu speciální zápas, který jsme zvládli, a o to jde především," uvedl sedmačtyřicetiletý Friis.

Pozápasový rozhovor s Martinem Vitíkem proti Bohemians (3:1). O2 TV Sport

Po více než čtvrthodině utkání si během ošetřování domácího útočníka Milana Ristovskiho k sobě svolal hráče. "Byl to moment, kdy jsme v zápase nepůsobili zrovna nejlépe. Hrálo se nahoru, dolů a vymýšleli jsme možná až příliš, což ústilo ve vyšší počet chyb," řekl Friis.

"Snažili jsme se tým uklidnit a trochu resetovat. Hráčům jsme připomněli, co udělali dobře a chtěli jsme, aby se vrátili k tomu, co fungovalo v úvodu zápasu. Pětiminutovka předcházející naší promluvě byla na náš vkus trochu až moc divoká," prohlásil Friis.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Klokani" vedli v pražském derby po gólu Lukáše Hůlky, hosté ale na přelomu poločasů obrátili vývoj zásluhou Martina Vitíka a Veljka Birmančeviče, který v 74. minutě přidal pojistku. Obhájci titulu vedou tabulku o dva body před Slavií, která má k dobru nedělní šlágr v Plzni.