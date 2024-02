Karvinský Krčík dal první ligový gól kamarádovi z dětství. Dalekonosné střele ale nevěřil

Pro karvinského obránce Dávida Krčíka byl sobotní premiérový gól ve FORTUNA:LIZE na hřišti Teplic (2:2) o to pikantnější, že ho vstřelil svému kamarádovi z dětství Richardu Ludhovi. Po utkání 22. kola zároveň přiznal, že příliš šancí své dalekonosné střele původně nedával. Slezané i díky trefě slovenského stopera získali na jaře první bod a po 451 minutách ukončili čekání na branku.

Krčík ve 14. minutě napřáhl ze zhruba 30 metrů a nikterak umístěnou střelou překvapil nejistého Ludhu, jenž při třetím startu v české lize poprvé inkasoval. "Oba pocházíme z Prievidzy, vyrůstali jsme spolu. Hned mi vyčítal, proč jsem dal takový gól zrovna jemu," prozradil po zápase.

"Mám tyhle situace rád i na tréninku. Viděl jsem před sebou volný prostor a v hlavě jsem měl jenom to, abych přebral přihrávku a trefil bránu. Richard pak říkal, že vůbec nic neviděl přes obránce a ani nečekal, že vystřelím. Osobně jsem si myslel, že to spíš gól nebude, ale když pak trochu zamrzl, tak jsem své myšlenky přehodnotil," usmíval se bývalý hráč Liptovského Mikuláše a Jihlavy.

Krčík byl v Teplicích nejlépe hodnoceným hráčem Karviné. Livesport

Teplice srovnaly po změně stran zásluhou penalty Daniela Fily a gólu Mohameda Yassera. Egyptský útočník na polovině hřiště obral o míč Aboubacara Traorého, kličkou oklamal i Krčíka a prudkou ranou na přední tyč prostřelil Holce. "Jásir je na svou výšku i rychlý, udělal to opravdu dobře. Nejprve si to dal na pravačku, naznačil střelu a pak to přehodil na levou a pěkně to trefil," ocenil Krčík.

Předposlední Karviná prohrála první tři jarní zápasy shodně 0:3, navíc všechny doma. Na vítězství čeká v lize už devět utkání, podle Krčíka by ale mohl být dnešní duel na Stínadlech zlomový.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

"Po katastrofálním vstupu do jara jsme rádi za každý gól. V předchozích zápasech jsme měli nějaké šance, ale nedokázali jsme nic proměnit, což nás neustále trochu sráželo. Teď jsme konečně skórovali, a i když to Teplice otočily, nesložili jsme se a alespoň jsme vyrovnali. Bod je dobrý, ale potřebujeme už uhrát i tři," dodal slovenský obránce.

Tabulka FORTUNA:LIGY