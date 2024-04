Ligový semafor: Plzeň jako Robin Hood, Dynamo kouká na Bayer a Svědík je rád za top desítku

Devět bodů, skóre 8:3. Taková je bilance Plzně proti Spartě a Slavii v této sezoně. Západočeši si na domácí půdě smlsli na obou pražských S. Jenže body rozdávali jinde a tak je od druhé Slavie v tabulce dělí propastných 10 bodů.

Červená – Slovácko

"Najednou je všechno opačně, než bývalo, nejde kombinace, nedostanou se k nám odražené míče, které jsme mívali, má je soupeř…," hlesl Martin Svědík po další porážce.

V Uherském Hradišti už odpočítávají dny a týdny do konce FORTUNA:LIGY. Nálada je totiž na bodu mrazu. Slovácko se na jaře vůbec nepotkalo s formou. Jeho bilance je pod vedením trenéra Martina Svědíka nevídaná. Na jaře zaznamenal moravský celek jedinou výhru a z 27 možných bodů uhrál pouhé čtyři, což aspiruje na nejhorší jarní výsledek za poslední dekádu.

Aktuální forma fotbalistů Slovácka. Livesport

Je s podivem, že i přes sérii sedmi porážek je mužstvo stále v elitní šestce, čili by se jej měly týkat zápasy se Spartou, Slavií a Plzní. "My jsme hlavně rádi, že jsme v top desítce a nebudeme hrát o záchranu," ulevil si Svědík po prohře v Hradci Králové. "Nehrozí nám to jen díky tomu, že jsme měli dost bodů z podzimu," dodal stále ještě šéf lavičky Slovácka.

Ale co dál? Příští kolo má tým doma Plzeň a základní část finišuje v Českých Budějovicích. Na Slovácku se modlí, aby nedošlo k nějaké ostudě.

"Na naší hře je vidět, že její složení musíme každý zápas měnit. Obrana byla vždycky naší výkladní skříní, jenomže po zranění Kadlece s tím máme problémy,” hledal Svědík původ potíží.

Oranžová – České Budějovice

Z 0:1 na 2:1, aby následně Liberec v 93. minutě vyrovnal na 2:2, ale České Budějovice o pár chvil později stejně nakonec trefily výhru. Na jihu Čech to bylo pořádné drama. Dynamo každopádně urvalo třetí jarní výhru a není s podivem, že všechny se staly v domácím prostředí.

"Mám hroznou radost z toho, že i když jsme dostali gól v 93. minutě, ihned po rozehrávce jsem viděl na hráčích, že chtějí dopředu a dát třetí branku. Všichni sledují Leverkusen, který to dokázal otočit v závěru už několikrát," liboval si Zdeněk Ondrášek.

Postavení Dynama v tabulce FORTUNA:LIGY. Livesport

Trenérské duo Jiří Kladrubský a Jiří Lerch stále drží naději na přímou záchranu. "Když nám vyrovnávali na 2:2, říkal jsem si, že každý bod má v lize cenu. Byl jsem takový smířeně smutný, Karvinou a Zlín si totiž stále nepouštíme na velký odstup. Zažil jsem toho ve fotbale hodně, ale tady ty emoce byly nádherné…," dojímal se Lerch.

Na poslední Karvinou má Dynamo náskok jednoho bodu. Na čtrnáctý Zlín ztrácí dva body a na třinácté Pardubice pak šest bodů. Teprve nyní půjde pod Černou věží do tuhého.

Zelená – Plzeň

Bohatým bere, chudým dává. Škoda těch laciných plzeňských zaváhání… Body Západočeši nechali Karviné (dvakrát), Hradci Králové (dvakrát), Teplicím či Mladé Boleslavi.

Pokud by se totiž počítaly pouze zápasy se Spartou a Slavií, Plzeň by jasně vládla! Proti pražským S si ve čtyřech zápasech uhrála devět bodů se skóre 8:3. Jenže Viktorii dělí od druhé Slavie v tabulce propastných 10 bodů…

Ale ani to ji v neděli neodradilo od velkého výkonu. Po čtvrtečním utkání s Fiorentinou trenér Miroslav Koubek nijak rapidně nezměnil sestavu a byla to Plzeň, kdo byl v Doosan Areně daleko víc svěžejším týmem, který si nakonec uhrál vítězství.

Opět se tím potvrdila statistika, že Miroslav Koubek má Jindřicha Trpišovského za jednoho z nejoblíbenějších soupeřů. Vyhrál s ním totiž šest zápasů z osmi, což je na české scéně unikátní záležitost.

"Nezveličoval bych to, žádné kouzlo na ni nemám. Tým se snažím co nejlépe připravit z hlediska analýzy soupeře. Pokud se nám to s velkými kluby daří, máme samozřejmě radost. Spíš mi vadí špatná bilance s Martinem Svědíkem (trenérem Slovácka). Nejsem ani náhodou kouzelník. Třeba s Lubošem Kozlem (Liberec) také, tam poslední dobou tahám za kratší konec. Bilance s Jindrou je asi náhodná," odmítal Koubek kredit za vzájemnou bilanci s Trpišovským.