Náhrada za Juráska? Avizovaná posila dorazila i do Edenu, Slavia získala beka Dumitrescua

"Jeden přestup asi dopadne během zítřka. Je to hráč na levou stranu," prozradil po nedělním vítězném zápase trenér Slavie Jindřich Trpišovský (47). Nelhal. Sešívaní ještě před pondělní uzávěrkou soupisky pro Evropskou ligu skutečně dotáhli transfer Andrese Dumitrescua (22), jenž podepsal smlouvu do června 2027. Mládežnický reprezentant Rumunska, který ve své dosavadní profesionální kariéře oblékal dres Sepsi OSK, má být náhradou za levého obránce Davida Juráska (23), jenž na začátku přestupového období zamířil do Benfiky Lisabon.

Slavia chtěla zalepit díru po letním odchodu reprezentanta Juráska do Benfiky. "Hledali jsme alternativu na levou stranu obrany, kde chceme zvýšit konkurenci. Cítíme, že hráčů na levý kraj hřiště máme nedostatek. Andrese bereme jako zajímavý příslib, investici do budoucna. Dlouhodobě jsme ho sledovali. Je rychlý, dynamický, se skvělým centrem. Věříme, že ho naši trenéři dokáží ještě zlepšit a zúročí svůj velký potenciál," řekl pro klubový web sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

"Pro mě je přestup do Slavie hodně důležitý, beru ho jako velký krok dopředu. Mám velkou radost, že jsem tady. Když jsem slyšel o zájmu Slavie, tak jsem nepřemýšlel. Vím, co je to za klub, jaká je tu atmosféra, co je tu za fanoušky, jak skvělá je Praha jako město. Splňuje to všechno, co jsem si přál," dodal Dumitrescu.

Rumunský fotbalista před přesunem do Edenu odkopal čtyři sezony (dvě kompletní) v dresu Sepsi OSK, vyzkoušel si i předkola evropských pohárů a díky svým výkonům si vysloužil i nominaci do mládežnické reprezentace. Za výběr do 21 let naskočil levý obránce doposud do sedmi utkání.

Slavia za novou akvizici na levý kraj obrany, která v mládeži prošla italskou Padovou či švýcarským Luganem a dle serveru Transfermarkt je oceněna na 650 tisíc eur, zaplatí podle informací rumunských médií přibližně jeden milion eur (asi 24 milionů korun). Sepsi zároveň obdrží 15 % z budoucího transferu.

Dumitrescu oblékal doposud dres rumunského Sepsi. Profimedia

Na Dumitrescua se v létě vyptával i belgický Kortijk, který dokonce zaslal nabídku ve výši 500 tisíc eur, a velmi blízko byl jeho přesun do CSKA Sofia. Z přestupu do bulharského celku však nakonec sešlo. "Byl jsem blízko odchodu do Bulharska. Raději jsem zůstal v Sepsi, protože si mě v klubu váží," pronesl nedávno Dumitrescu. Nabídce z Edenu už ale neodolal.

Premiéru v dresu Slavie si bude moct nová posila odbýt po reprezentační přestávce – 16. září se sešívaní v rámci osmého kola FORTUNA:LIGY představí v Pardubicích, o pět dní později pak načnou svou pouť v základní skupině Evropské ligy v Ženevě na trávníku Servette.