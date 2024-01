Podvod v přímém přenosu, Slovácko obětí sázkařských praktik? Kadlec: Tohle jsem nezažil...

Přípravné utkání proti Rapidu Vídeň? Pro Slovácko to měla být prověrka s kvalitním soupeřem, zápas se ale zvrhl v ostudu. Neobvyklé kurzy, podivné penalty a omluvy hráčů soupeře. O co šlo? V zápase Slovácka s Rapidem Vídeň byly nařízeny hned čtyři penalty – všechny ve druhém poločase.

Deset minut po startu druhé půle byl nařízen pokutový kop pro Slovácko, nicméně Marko Kvasina jej neproměnil. Podle názoru rozhodčích ale gólman neměl nohu na čáře, a tak se penalta opakovala. Kvasina ji ale nedal ani tentokrát.

Slovácko se pak zásluhou Petra Reinberka ujalo vedení, nicméně těsně před 70. minutou dostal výhodu pokutového kopu také Rapid. Fally Mayulu ji proměnil a bylo srovnáno.

Zápas spěl za remízového stavu ke konci, ale rozhodčí uviděl ruku jednoho z hráčů Slovácka ve vápně a odpískal už čtvrtou penaltu během zhruba 40 minut. Dennis Kaygin a Rapid vyhrál 2:1.

Náhody? Možná, ale profil na platformě X s názvem Suspicious Game, tedy podezřelý zápas, je jiného názoru. Hned na začátku druhého poločasu na něm stálo, že kdo chce, ať zápas sleduje, prý probíhá velký podvod v přímém přenosu a že je do něj zapojen rozhodčí.

Druhá pětačtyřicetiminutovka podezřelá skutečně byla. Na to, že do 85. minuty utkání padne více než 2,5 gólu, bylo najednou vsazeno přes 80 tisíc eur (dva miliony korun). A to na poměrně malý kurz 2,2, který značí realtivně velkou pravděpodobnost.

Kromě čísel o lecčems vypovídá i zloba fotbalistů Slovácka. "Aneb když jdeš hrát přípravné utkání a rozhodčí si to udělá podle sebe. Tři penalty v zápase, od začátku jasné ovlivňování zápasu a vsazeno 80 tisíc eur na více než 2,5 gólu. Výsledek – 2:1 z penalty v 90. minutě," kroutil hlavou na síti X Ondřej Mihálik.

Vyjádřil se i kapitán Michal Kadlec, který už s fotbalem zažil hodně. "Už jsem myslel, že jsem ve fotbale zažil všechno, ale obětí sázkařského skandálu jsem ještě nebyl. Všechny penalty úplně nesmyslné, žlutá karta udělena hráči za ruku, přitom balon hlavičkoval. Soupeř, který se vám po zápase omlouvá… Smutné že se tohle ve fotbale ještě děje,“ naťukal Kadlec na stejnou platformu. „V životě jsem tohle nezažil,“ dodal i Daniel Holzer.