Plzeň – Slavia. Anketa před šlágrem kola: Experti očekávají změny a jsou zvědaví na Staňka

Plzeň má další příležitost promluvit do boje o titul. Před měsícem Viktoriáni ve Štruncových sadech porazili Spartu a nyní chtějí zaskočit i klub z druhého břehu Prahy. Do bitvy se Slavií ovšem svěřenci Miroslava Koubka vstupují v úplně jiném rozpoložení. V lize dvakrát za sebou nevyhráli a navíc bojují o historický postup do semifinále Evropské konferenční ligy. Jak zápas dvou velkých rivalů dopadne podle expertů?

David Jarolím, trenér a bývalý hráč Hamburku

Bude se Plzeň šetřit na Evropu a MOL Cup?

"Je pravda, že v lize má ztrátu dvanácti bodů na Spartu a stejný náskok na čtvrté místo. Takže čekám, že trenér Koubek využije šance a třeba na třech postech promění sestavu. Dá šanci hráčům, co nemohli proti Fiorentině hrát. Ale šetřit se proti Slavii asi nemůžete, jde i o sebevědomí týmu. Plzeň stál ale ten čtvrteční zápas hodně sil, bude to pro trenéra hodně složité rozhodování, jak složit sestavu. Bude vyprodáno, takové zápasy chce hrát každý. I já jsem to během hráčské kariéry zažil a chtěl hrát každé utkání."

Co rozhodne a proč?

"Ohledně konečného pořadí v lize nerozhodne nic. Ale když to Slavia zvládne, bude tam bude psychologická výhoda. Ten samotný zápas bude o drobných detailech. Týmy jsou vyrovnané, Slavii určitě povzbudilo, že je po dlouhé době na prvním místě. A navíc bude chtít oplatit Viktorce domácí porážku. Myslím, že do zápasu vlétne naplno, bude hrát otevřenější fotbal, což dá Plzni prostor k šancím. Podle mě to Slavia zvládne a vyhraje 2:1."

Na jakého hráče jsem zvědavý a proč?

"Poprvé se vrátí jako slávista do Plzně Jindra Staněk, na to budou zvědaví asi všichni. Ale hráčů, co stojí za to sledovat bude jistě víc. Ve Slavii se rozstřílel Jurečka a na plzeňské straně je Chorý. Může se to brát tak, že budou proti sobě stát dva adepti na nároďák."

Jan Rajnoch, bývalý prvoligový hráč, šéf OFS Praha Západ

Bude se Plzeň šetřit na Evropu a MOL Cup?

"Tohle je ošidné. Ale nedovedu si představit, že by někdo vypustil zápas proti Slavii. Samozřejmě sestava Plzně je okleštěná. Takže bych nemluvil o podcenění nebo šetření se, to by trenér Koubek a také pan Šádek nedovolili. Trenér Koubek připraví tým, jak nejlépe umí, ale v hlavě mít hráči Viktorky asi budou, že je čekají důležitější zápasy. Zvláště, když s Fiorentinou hráli 0:0 a mají šanci i do odvety. Pod vlivem toho nečekám, že tam bude ze strany Plzně taková touha a hlad, jako v zápase proti Spartě."

Co rozhodne a proč?

"Slavia má ustálenou sestavu, veze se na vítězné vlně. A také je na její straně trpělivost. Ta ji zdobí. Neříkám, že Slavia pojede do Plzně jednoznačně vyhrát, určitě nechci Plzeň podceňovat, ale Slavia je i se Staňkem v brance jistější a zápas zvládne."

Na jakého hráče jsem zvědavý a proč?

"Ten zápas je přehlídkou reprezentantů, takže jich je určitě více. Samozřejmě se vrací do Plzně Staněk, ale myslím, že toho čeká hezké přivítání. Teď je ale základní stavebním kamenem sestavy Slavie. Zvědavý jsem na Jurečku s Chytilem, stejně jako na straně Plzně na Chorého. Osobně se ale těším na Oscara. To je za mě pilíř sestavy Slavie."

David Limberský, bývalý hráč Plzně, nyní manažer Domažlic v ČFL

Bude se Plzeň šetřit na Evropu a MOL Cup?

"Kdyby to byl jiný soupeř než Slavia, tak bych řekl, že k tomu může dojít. Ale v tomhle případě, kdy je rivalita obrovská, tak nic podobného nehrozí. Jasně, Plzeň je v lize třetí a o tuhle pozici nepřijde, tak se jeví jako fakt to, že liga je pro ni v tuhle chvíli až třetí soutěží v pořadí. Prioritou je Konferenční liga a taky domácí pohár, ale za mě to proti Slavii bude jízda na krev. I kvůli té rivalitě. Jako sázkař bych ale nevěděl, co vsadit, je to hratelné na všechny strany."

Co rozhodne a proč?

"To je těžký. Třeba gólmani. Pro Jindru Staňka to bude hodně pikantní. Týmy se dobře znají, těžko se něčím překvapí. Rozhodnout může to, kdo v sobě najde většího válečníka."

Na jakého hráče jsem zvědavý a proč?

"Určitě na Jindru Staňka. Nedokážu odhadnout, jak ho fanoušci v Plzni přijmou, zda budou třeba pískat. Ale on udělal pro Viktorku strašně moc, vychytal Ligu mistrů. Když jsem říkal, že rozhodnou gólmani, tak kdyby Jindra nějakou chybičku udělal, já bych mu ji odpustil. Jinak mu samozřejmě držím palce, ale když ho vidím v tom dresu s hvězdou, je to pro mě těžký."

Dominik Rodinger, bývalý ligový brankář, nyní trenér Hostouně v ČFL

Bude se Plzeň šetřit na Evropu a Mol Cup?

"Předpokládám, trenér Koubek sestavu protočí. Plzeň má v nohách těžký zápas na Fiorentině a už ve středu ji čeká odveta, takže je jasné, že bude muset trochu pošetřit síly. Určitě očekávám, že nebude hrát Radim Řezník, který proti Fiorentině odehrál výborné utkání, ale na konci bylo vidět, že už šlape vodu. Myslím si, že by mohli dostat šanci hráči širšího kádru jako Idjessi Metsoko, nebo Cheick Souaré, kteří hrají i za béčko."

Co rozhodne a proč?

"Rozhodující bude, to jakým způsobem se Slavia dokáže vypořádat s tím, co vymyslí trenér Koubek, který je famózní taktik. Umí soupeře skvěle přečíst a svůj tým na každý zápas dokonale připraví. Navíc má velmi úspěšnou sérii proti panu Trpišovskému. Předpokládám, že Slavia bude muset dobývat hluboký blok Viktorie."

Na jakého hráče jsem zvědavý a proč?

"Jako trenér Hostouně jsem zvědavý na hráče širšího kádru, u kterých očekávám, že naskočí. Bude pro mě zajímavé sledovat, jak se kluci, co nastupují proti nám v ČFL, popasují s duelem proti jednomu z nejsilnějších českých týmů. Jako fanoušek se těším na výkon plzeňských opor. Lukáš Kalvach, Pavel Šulc nebo Tomáš Chorý na jaře zatím skoro neslezli ze hřiště, bude proto velmi důležité, jak zápas s běhavou Slavií zvládnou po fyzické stránce."

Tomáš Požár, bývalý ligový obránce a fotbalový funkcionář

Bude se Plzeň šetřit na Evropu a Mol Cup?

"To že by se Plzeň nějakým způsobem šetřila si nemyslim. Je to jeden z největších zápasů v českém fotbale. Jde o prestiž, takže nepředpokládám, že by Plzeň Slavii měla dát něco zadarmo. Je ale jisté, že koncentrace plzeňských hráčů může být trochu jinde. V tom může mít Slavia drobnou výhodu."

Co rozhodne a proč?

"Hodně půjde o to, jakým způsobem se bude zápas vyvíjet. Myslím si, že velmi důležitý bude první gól. Tým, který otevře skóre bude moci soupeři trochu vnutit svůj styl hry. Řekl bych tedy, že mančaft, který dá první gól, bude mít velkou šanci zápas dotáhnout do vítězného konce."

Na jakého hráče jsem zvědavý a proč?

"Asi nejsem jediný, kdo řekne jméno Jindřicha Staňka. Vrací se do Plzně, ve které odchytal skvělé tři sezony. Bude to pro něj pikantní, uvidíme, jak si s tím poradí. Bude zajímavé sledovat i to, jak se k jeho návratu do Štruncových sadů postaví fanoušci."