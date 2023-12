Datové zrcadlo ligy: Havlík vládne nejvyšší soutěži nejen v tabulce střelců

Díky čtyřem zásahům do sítě Bohemians 1905 se středopolař Slovácka Marek Havlík (28) vyšvihl do čela tabulky střelců fotbalové ligy. Za poslední měsíc se trefil už sedmkrát a jako první protnul dvoucifernou hranici vstřelených branek. Ty ale nejsou zdaleka tím jediným, čím má Havlík na hru Slovácka pozitivní vliv. Jak široký je rozsah jeho dovedností a v čem dalším nad ostatními středními záložníky vyniká?

Jedna zajímavá statistika hned na úvod. To, že je Havlík nejvytíženějším hráčem Slovácka v součtu minulých dvou sezon, není až tak překvapivé jako skutečnost, že co se týče odehraných minut z posledních pěti ligových ročníků, je právě on tím hráčem, který strávil na ligových trávnících nejvíc času. V součtu to bylo 13 390 minut, tedy ještě o 800 víc než jeho spoluhráč Michal Kadlec a plzeňský Lukáš Kalvach.

V aktuální sezoně nejčastěji nastupuje na pozici ofenzivnějšího z dvojice pivotů, zpravidla po boku Michala Trávníka nebo Matěje Valenty, ovšem v posledních třech ligových střetnutích se trenér Martin Svědík rozhodl svou oporu trochu nečekaně posunout na pozici desítky. A v duelech proti Baníku Ostrava, Sigmě Olomouc a Bohemians si Havlík vedl tak, jako by snad během své fotbalové kariéry ani na jiném postu nenastupoval.

Na branku soupeře totiž vyslal dohromady 14 střel a zaznamenal 0,39 očekávaných branek na 90 minut hry, což v praxi znamená, že řadu z těchto pokusů vyprodukoval z velmi nebezpečných pozic. Jak to dopadlo, už je známo. Zároveň je ale třeba dodat, že 36 % proměněných střel za poslední tři týdny není dlouhodobě udržitelné číslo ani na novém postu. Tohle tvrzení je podpořené dlouhodobou analýzou nejenom ostatních desítek napříč evropskými fotbalovými soutěžemi, ale také samotného Havlíka.

Havlíkovy poslední sezony. Livesport

Na vzorku takřka 23 000 odehraných minut počínaje sezonou 2015/16 je z pohledu dat nadprůměrným zakončovatelem, ovšem i přesto proměnil zhruba jen 10 % svých střel. Na nové pozici se sice bude pohybovat blíž soupeřově brance, což povede k většímu objemu šancí z nebezpečných prostorů, nelze ale očekávat, že by svou bilanci i nadále vylepšoval tak závratným tempem jako v posledním měsíci.

Poněkud matoucí je nula v kolonce asistencí. Kreativně je totiž Havlík z pohledu velké většiny důležitých datových modelů tím nejnebezpečnějším středním záložníkem v lize. Kvalitu jeho finální přihrávky jasně demonstruje to, že si v současné chvíli udržuje 0,13 očekávaných asistencí na zápas (bez standardních situací), což je na jeho pozici nejlepší výsledek v soutěži.

Po započtení rohů a přímých volných kopů se v metrice očekávaných asistencí propadá na druhou pozici za Sparťana Kaana Kairinena. I když má Havlík na svědomí 55 % dlouhých rohů Slovácka, standardní situace tvoří jen zhruba třetinu jeho očekávaných asistencí. Důkladná analýza přihrávek ukazuje, že největší objem šancí ze hry svým spoluhráčům připravuje centrovanými míči, ať už ze strany nebo z hloubi pole.

Prim hrají ty z krajních prostorů, což se ostatně ukazuje i v ligovém srovnání. Tento typ centru totiž zahraje o 178 % častěji než průměrná osmička. Velkou kvalitu mají také jeho diagonální přihrávky z pravého meziprostoru nebo průnikovky ze středu hřiště, ty však od něj přicházejí v mnohem menším počtu.

Vybraní střední záložníci FORTUNA:LIGY 2023/24. Osa X = hodnota přihrávek v poslední třetině hřiště. Osa Y = očekávané asistence na 90 minut hry (bez standardních situací). 11Hacks / Livesport

Podle pokročilého datového modelu Goal probability added (GPA) mají jeho pasy ve finální třetině ten největší přínos mezi všemi středními záložníky nejvyšší soutěže. Tento model v průběhu celé sezony mapuje všechny doteky daného hráče s míčem a následně spočítá, do jaké míry zvyšují šanci týmu na vstřelení branky. Za svými zády nechal Havlík trio Qazim Laci, Pavel Bucha a Michal Beran. Ti všichni se pohybují na velmi podobné úrovni.

V dosavadním průběhu sezony vyprodukoval tahoun Slovácka dohromady 27 přihrávek vedoucích ke střele a 3,5 očekávané asistence, jenže jeho spoluhráči v zakončení vždy selhali. Po přesunu na pozici ofenzivního záložníka předvedl nejméně čtyři velmi nadějné finální přihrávky a první zápis do statistik asistencí je proto skutečně jen otázkou času.

Na hřišti vyniká také svými skvělými fyzickými parametry. Mezi záložníky mají větší procentuální úspěšnost v defenzivních soubojích na zemi už pouze Vojtěch Smrž z Bohemians s Lukášem Sadílkem ze Sparty a výborně si Havlík vede také ve vzduchu, kde se svou úspěšností řadí mezi horních 20 %. S pouhými 0,29 fauly na zápas je navíc nejdisciplinovanějším ligovým záložníkem. V týmu, který si na pevné defenzivě zakládá, zároveň patří mezi nejlépe bránící středopolaře. Data ukazují, že vyhrává vysoký počet míčů a často zastavuje akce soupeře v nebezpečných prostorech.

Ačkoliv si tedy na nové pozici Havlík počíná jako zkušený ofenzivní hráč a trenér Svědík možná lituje, že jeho současnou formu brzy utne zimní přestávka, byla by škoda se u tak komplexního fotbalisty zaměřovat pouze na jeden aspekt jeho hry. Jakkoli viditelný aktuálně je…