Ligový semafor: Lepší než Havlík už jen Lafata, divize v Dynamu a uvadající Hradec

Tomáš Zápotočný si má se svými svěřenci co vyříkávat.

Reprezentační forma? Po čtyřgólové kanonádě do sítě Bohemians 1905 rozhodně. Marek Havlík (28) poprvé v kariéře vstřelil hattrick, přidal ještě jeden gól navíc a s 10 trefami je nejlepším kanonýrem FORTUNA:LIGY. Zimní přestávku vyhlíží Václav Kotal (71) a jeho Hradec Králové. Votroci nezvládli závěr sobotního duelu s Baníkem a na výhru čekají od konce října. V největší krizi jsou ale jednoznačně České Budějovice, které už ve třech zápasech inkasovaly pět a více branek. Něco takového Dynamo od návratu mezi elitu nepamatuje.

Červená – Divizní České Budějovice?

Titulkem samozřejmě narážíme na vyjádření kouče Tomáše Zápotočného, který po pětigólovém debaklu od plzeňské Viktorky v rozhovoru pro O2 TV Sport uvedl: "Je to neskutečná ostuda, tímto výkonem neporazíme ani třetí ligu nebo divizi."

České Budějovice se topí v obrovské krizi a každým kolem nachází nové dno. Body nebralo už v šesti po sobě jdoucích zápasech, během této doby navíc vstřelilo jediný gól a hned 14 jich inkasovalo.

Tomáš Zápotočný v rozhovoru pro O2 TV Sport. O2 TV Sport

Poslední porážku o pět branek si Dynamo připsalo loni v září v Edenu, pomyslného bůra ale inkasovalo už potřetí v sezoně. Něco takového tradiční celek nepamatuje, od návratu do ligy v sezoně 2019/20 až do konce minulého ročníku se to Budějovicím stalo přesně třikrát. Nyní tuto bilanci zdvojnásobily jen během podzimní fáze FORTUNA:LIGY.

Ta je pro Dynamo opravdu hrozivá a rozhodně na tom nic nepřidá ani historická statistika s Viktorií – 10 branek ve dvou vzájemných duelech inkasovali Jihočeši naposledy v ročníku 2014/15. A není překvapením, že tehdy to pro Budějovice skončilo jednoznačným sestupem.

Oranžová – Hradec už zase nešlape

Pod Jozefem Weberem uhrál Hradec Králové v osmi kolech sedm bodů se skóre 11:16. Po nástupu Václava Kotala to v úvodních týdnech vypadalo na lepší bodovou produktivitu, jenže po devíti kolech pod jeho vedením se Votrokům podařilo získat jen 10 bodů se skóre 8:10.

Jedno ale mají oba dva trenéři společné, tedy porážku od Baníku v závěrečných minutách. V srpnu se ve Vítkovicích držel remízový stav až do druhé minuty nastavení, v Hradci domácí dokonce vedli, a to ještě osm minut před koncem základní hrací doby.

Opět ale nemají ani bod a už pozorně vyhlížejí zimní přestávku. Votroci se totiž v posledních týdnech trápí, společně s pohárovou porážkou od Slavie nevyhráli pět soutěžních střetnutí v řadě a krčí se až na 12. pozici ligové tabulky.

Aktuální forma Hradce není vůbec oslnivá. Livesport

"Za stavu 2:1 jsme jim svými chybami ve středu hřiště nabídli góly a oni toho využili. Hlavně při té závěrečné brance jsme propadli v osobním souboji, tam byla hlavní chyba," mrzelo na tiskové konferenci Kotala, který zároveň přiznal, že týmu chybí branky.

"Chybí nám góly ze hry," poznamenal lakonicky. Hradec hraje v nejvyšší české soutěži třetí sezonu od svého návratu a opravdu si zatím vede nejhůře. Loni měl po 17 zápasech 21 vstřelených gólů a především 26 bodů. Předloni poté dokonce 22 branek, ale bodů jen 24. Po 17. kole aktuální podzimní fáze FORTUNA:LIGY ale vstřelil pouze 19 branek se ziskem 17 bodů.

Zelená – Havlíkova reprezentační forma

Česká nejvyšší soutěž pamatuje jediný případ, kdy hráč vstřelil pět branek. Před sedmi lety to v duelu proti Jihlavě dokázal David Lafata. Hned v devíti zápasech se do sobotního klání Slovácka s Bohemians 1905 stalo, že některý z hráčů vsítil góly čtyři. Od roku 2020 se takto prezentovali Nikolaj Komličenko, Adam Hložek, David Puškáč a v loňské sezoně hned dvakrát Václav Jurečka.

Nyní se do historie zapsal i Marek Havlík, který tento počin dokázal vůbec jako první záložník. Čtyřmi góly smetl Klokany a potvrdil svou střeleckou potenci. Aktuálně má na svém kontě 10 zásahů, tedy o jeden více, než za čtyři předchozí ročníky dohromady.

"Nepamatuji si, jestli jsem někdy dal čtyři góly. A že vedu tabulku střelců? Zní to dobře, ale jsem rád, že hlavně pomáhám týmu," hodnotil na tiskové konferenci maximálně spokojený Havlík.

Superlativy na něj poté samozřejmě pěl kouč Slovácka Martin Svědík. "Je pro nás klíčovým mužem. Máme v něj obrovskou důvěru a on má sebevědomí. Když hrál níž, nebyl tolik vidět. Nyní jsme ho vytáhli a začal dávat branky. Hlavně levou nohu má perfektní, při hře si umí udělat prostor a také má cit si dobře seběhnout," uvedl.

Osmadvacetiletý středopolař si svými výkony jednoznačně říká také o pozvánku do reprezentace, ta se ale k jeho smůle znovu sejde až v březnu.

Tabulka FORTUNA:LIGY