Přišel trest za dvojnásobné zaváhání. Každá ztráta znamená komplikaci, ví Trpišovský

V táboře pražské Slavie po dohrávce na půdě Zlína nepanovala zrovna nejlepší nálada. Favorit se totiž zmohl na Letné pouze na remízový výsledek 1:1, který znamená nečekanou ztrátu v bitvě o titul. "Rozhodnuto samozřejmě není, ale každá ztráta znamená komplikaci," řekl v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV Jindřich Trpišovský (47).

Slavia nepodala očekávaný výkon, ale když se krátce před poločasem dostala gólem Mojmíra Chytila do vedení, vypadalo to, že sebere na zlínské Letné tři body. "I druhá půle probíhala tak, že jsme soupeře nepouštěli do šancí. Jenže pak jsme udělali faul v rohu a ze standardky dostali gól," kroutil hlavou Trpišovský.

Přitom sám kouč dobře věděl, že standardky mohou rozhodovat. "Když si oba týmy něco vypracovali, tak ze standardky. My jsme hloupou chybou pustili soupeře ke srovnání skóre," mrzelo trenéra úřadujícího vicemistra. Další selhání přišlo při vyloučení útočníka Václava Jurečky. Trpišovský ale nechtěl hodnotit, jak vážný byl prohřešek kanonýra s tím, že se teprve podívá na video.

"Samozřejmě nám v závěru zápasu chyběl a bude nám chybět i v dalších utkáních, protože to byla přímá červena. Přijde trest. Bylo nás o jednoho méně, chyběl vysoký hráč, gólový hráč, silný hráč," měl jasno trenér hostů.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Komplikací byl pochopitelně i těžký terén. "Fotbal to moc hezký nebyl, hráčům ujížděly nohy," dodal kouč Slavie. Na stav trávníků ale ztrátu bodů rozhodně nesváděl. "Moc nás mrzí, jak jsme o výhru přišli. Tyhle zápasy se musí uhrát na nulu vzadu a bez chyb. A my jsme tu velkou chybu udělali. A druhou tím, že jsme se poslali do deseti. Přišel trest za dvojnásobné zaváhání. Takovou chybu si nemůžeme dovolit,“ dodal kriticky.