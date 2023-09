Pro náš mladý tým je Slavia obrovská výzva, říká trenér Kováč. Minčev do Pardubic nechtěl

Spolu s východočeským rivalem z Hradce Králové se dělí o 11. místo v tabulce, jsou za ním jen vinou horšího skóre. Fotbalisté Pardubic na tom ale mohli být ještě lépe, brzdí je hlavně bídná koncovka. Pomoci ji zlepšit dorazila před týdnem posila ze Sparty. Na hostování do konce sezony ulovil klub ofenzivního šikulu Kryštofa Daňka (20). "Má obrovskou motivaci a chuť dokázat, že do áčka Sparty jednoznačně patří. Chce hrát. Právě u nás je velký předpoklad, že mu tohle přání splníme," uvedl trenér mužstva Radoslav Kováč (43) v rozhovoru pro eFotbal.cz a Livesport Zprávy.

Začněme tím, jak jste si užil trenérské školení zkraje týdne?

"Bylo to výživné jako vždycky. Náročné, ale hloubavé, navíc tam z Česka jezdí vážně super parta. Spolu se mnou je v ní třeba Tomáš Zápotočný, Baky (Marek Bakoš), Truska (Jan Trousil), Luboš Loučka i další. Všichni jsme kámoši, přeji úspěch každému z nich."

Jaká byla v Pardubicích reprezentační pauza? Předpokládám, že jelikož jste před ní vyhráli v Teplicích, tak celkem příjemná…

"Tak je to vždycky. Nehrabete se tolik v nepříjemných věcech, nenosíte si v sobě pocit z prohry. Je to fajn a bylo to tak i teď."

Po sedmi kolech jsou Pardubice na 12. příčce tabulky. Jak jste spokojen s tím, jakým způsobem jste do ligy odstartovali?

"Spokojen jsem tak napůl. Sedm bodů ze sedmi zápasů je celkem fajn, musíme to brát. Určitě mě ale mrzí domácí zápasy, obzvlášť ty s Bohemkou a se Slováckem. Měli jsme v nich dost šancí, ale neodkázali jsme uhrát ani bod. Na druhou stranu, třeba naposledy v Teplicích to byl zápas spíš na 0:0, a my dokázali o gól zvítězit. Štěstí se tam přiklonilo na naši stranu."

Pardubice před sezonou oslabily, rozprchla se stoperská dvojice Hranáč (Plzeň) - Vlček (Slavia). Co byste řekl k tomu, jak se je podařilo nahradit?

"Vždycky to může být lepší. Jak Hrany, tak Vlčák ale hrají v našich nejlepších klubech, tyhle kluky je zkrátka těžké nahradit. Navíc spolu s nimi odešli i Martin Chlumecký či Dominik Kostka, samozřejmě také gólman Florin Nita. Zásah do defenzivy byl tedy obrovský, nejde ho zacelit hned. Kluci se s tím ale perou víc než statečně. Sice občas chybují, to je jasné, celkově jsem však s jejich prací spokojen."

Upřímně, překvapilo vás, jak hladce zapluli Hranáč s Vlčkem do sestavy svých nových týmů?

"Nepřekvapuje mě to vůbec. Jsou to kluci siloví a rychlí, výborně nastavení v hlavě. Tušil jsem, že když dostanou šanci, chytí ji za pačesy a už nepustí. Přesně to se i stalo."

Těsně před koncem přestupního období se vám povedlo získat hodně zajímavou posilu, ze Sparty dorazil na hostování Kryštof Daněk. Co si od něj slibujete?

"Rozhodně zkvalitnění hry na posledních 35 metrech. Kreativitu směrem dopředu."

V jakém stavu ale dorazil? Za áčko Sparty si v téhle sezoně vůbec nekopl…

"Kryštof má obrovskou motivaci a chuť dokázat, že do áčka Sparty jednoznačně patří. Chce hrát. Právě u nás je velký předpoklad, že mu tohle přání splníme."

Není tajemstvím, že kromě něj jste stáli i o Martina Minčeva. Jak moc vás mrzí, že místo do Pardubic zamířil do Turecka?

"To se v životě stává. O Martina jsme zájem skutečně měli, on však do Pardubic jít nechtěl. Respektovali jsme to a šli v klidu dál."

Teď vás čeká doma Slavia, pak venku Plzeň. Nic moc rozlosování…

"To je pravda (směje se). I s těmito týmy to však prostě musíte odehrát, já se na zápasy s nimi těším. Hlavně na Slavii, kterou přivítáme v domácím prostředí. Její síla je samozřejmě enormní, ale každý zápas začíná za stavu 0:0. Chceme podat co nejlepší výkon a uvidíme, na co to bude stačit. Pro náš mladý tým je Slavia obrovská výzva. Sice je škoda, že nemůžeme nasadit tři hráče, kteří u nás z Edenu hostují, ale tak to prostě je. Věděli jsme o tom dopředu a je pouze na nás, jak se s tím popasujeme."

