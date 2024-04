Svědík po sezoně skončí ve Slovácku. Co bude dál? Nevím, náš čas se ale naplnil, řekl

První velká trofej v historii klubu i premiérová účast v základní skupině evropských pohárů. Slovácko urazilo během posledních let obrovský kus cesty, další kroky však bude muset celek z Uherského Hradiště dělat bez svého učitele – Martin Svědík (49), který v moravském klubu strávil šest sezon, po skončení aktuálního ročníku nebude pokračovat ve funkci hlavního trenéra. "Cítil jsem, že se čas naplnil," uvedl úspěšný kouč pro klubový web.

"Ač mám ve Slovácku smlouvu ještě na rok, cítil jsem, že se náš čas naplnil. Vážím si toho, co jsem tady prožil a vážím si také toho, že to vedení klubu vzalo a domluvili jsme se, že po téhle sezoně skončím. Není to rozhodnutí, které bych udělal na základě pár týdnů, je to dlouhodobější úvaha a považoval jsem za férové říct to Slovácku s předstihem, aby vedení mohlo reagovat a hledat nového kouče. Nechtěl jsem klub dostat v tomhle směru pod tlak a do problémů," uvedl Svědík, jenž má platný kontrakt s aktuálně šestým celkem FORTUNA:LIGY do 30. června 2025.

Svědíkův konec nemá spojitost ani s momentální nevalnou formou – Slovácku se na jaře nedaří a momentálně táhne sérii tří porážek. "Jsem přesvědčený, že tenhle moment může pomoct mně i klubu. Svou práci tady dokončím na sto procent, to vědí všichni ve vedení, celý realizační tým i hráči," řekl bývalý kouč Mladé Boleslavi či Jihlavy.

Bilance Martina Svědíka jako trenéra Slovácka. Livesport / Profimedia

Svědík do dnešního dne odkoučoval na lavičce Slovácka 214 soutěžních zápasů, během nichž dovedl své svěřence ke stovce výher. Ty největší zaznamenal proti pražským "S" – Slavii dokázal na lavičce uherskohradišťského celku porazit sice jen jednou, Spartu však hned pětkrát. Vůbec nejslavnější vítězství si rodák z Pardubic připsal 18. května 2022, kdy jeho svěřenci předčili Letenské ve finále domácího poháru 3:1.

Právě díky zisku první velké trofeje v klubové historii si Slovácko zajistilo účast v posledním předkole Evropské konferenční ligy. Premiérové působení v základní skupině evropských pohárů si následně Svědíkův soubor vykopal proti švédskému AIK Stockholm a v konkurenci Partizanu, Kolínu a Nice, které dokonce Slovácko zdolalo 2:1, se rozhodně neztratil.

"Martin Svědík nás požádal o uvolnění z trenérské funkce ke konci právě probíhající sezony. Byť má se Slováckem smlouvu do léta 2025 a z naší strany byl zájem o dodržení tohoto kontraktu, představenstvo klubu nakonec rozhodlo, že jeho žádosti bude vyhověno formou vzájemné dohody. V další kariéře a zejména pak v osobním životě, mu přejeme všechno nejlepší a děkujeme za profesionálně odvedenou práci,“ řekl po zasedání představenstva ředitel klubu Petr Pojezný.

"Prožil jsem ve Slovácku šest sezon, bylo to krásné období a nezapomenutelné věci: Vyhráli jsme domácí pohár, hráli jsme Konferenční ligu, to byly pro mě i celý klub nádherné momenty, ale úžasná byla celá ta cesta, po které jsme se takhle vysoko dostali," ohlédl se za svým angažmá Svědík a vzápětí dodal: "Na to budu vzpomínat a vždycky se sem budu rád vracet. Po tak dlouhé době to sice bude těžké loučení, ale končím s tím, že se rozcházíme jako přátelé."

Svědík ve skromném prostředí ukázal své nesporné kvality. Slovácko skončilo pod jeho vedením dvakrát na čtvrté příčce ligové tabulky a logicky se tak trenérovo jméno skloňovalo s řadou zajímavých tuzemských adres. Svědíkova budoucnost je však zatím nejasná. "Důležité je zmínit, že na rozhodnutí skončit nemá vliv třetí strana, je to jen mezi mnou a Slováckem. Co bude dál, to upřímně nevím. Nabízí se nové angažmá, nebo pauza od trénování, kterou bych využil hlavně směrem k rodině, případně na sebevzdělávání a stáže v zahraničí," dodal úspěšný kouč.