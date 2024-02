Trpišovský: Kačaraba a Ewerton jsou na odchodu. Staněk kvůli zranění nestihne Evropskou ligu

Podle trenéra Jindřicha Trpišovského (47) Slavia před startem jarní části sezony zúží kádr A-týmu ještě minimálně o dva hráče. Mužstvo by v příštím týdnu měli opustit ukrajinský obránce Taras Kačaraba (29) a brazilský křídelník Ewerton (27). Do dnešní vítězné generálky proti Zlatým Moravcům kouč Pražanů ještě nenasadil všechny hráče, s nimiž na startu jara počítá do základní sestavy. Na tiskové konferenci zároveň uvedl, že brankář Jindřich Staněk (27) kvůli zranění nebude na soupisce pro Evropskou ligu.

Slavia dnes oznámila, že poslala na hostování do Rapidu Bukurešť slovenského záložníka Jakuba Hromadu. Brzy by měli Eden opustit také Kačaraba a Ewerton, který na podzim hostoval v Baníku Ostrava.

"Určitě ještě dojde k redukci kádru. Jednání probíhají, bude se to týkat Tarase a Ewertona, během příštího týdne budou tyhle dva odchody oznámené oficiálně. Pak možná ještě jeden hráč. Počítáme do jarní sezony s 23 až 24 hráči do pole, samozřejmě uvidíme, jak budou vypadat zranění. Přestupové okno se v Česku zavírá později, takže budeme čekat do poslední chvále, jestli nás třeba neopustí ještě nějaký hráč, který třeba nebude mít potřebné vytížení," řekl Trpišovský.

Přehled utkání Slavia Praha – ViOn Zlaté Moravce 4:1

Do základní sestavy v posledním utkání zimní přípravy proti Zlatým Moravcům, které Slavia porazila 4:1, nasadil z posil jen levého beka Ondřeje Zmrzlého. "Nebylo to úplně dělané tak, že to bude základní sestava pro první zápas (s Jabloncem). Myslím, že se to bude blížit tak ze 70 až 80 procent. Byly nějaké absence, chyběli Tomáš Holeš a Conrad Wallem, kteří začnou v úterý normálně trénovat. Hřiště bylo nově položené a měkké, tak speciálně u Tomáše jsme nechtěli riskovat," uvedl Trpišovský.

"Dnes to bylo koncipované spíš na to, abychom byli schopní přejít na různá rozestavení. Ze začátku zápasu to bylo 3-4-3, pak i kvůli zakládání soupeře jsme přešli na 3-5-2. Utkání jsme končili v rozestavení 4-5-1. Nebyla to ještě ta definitivní verze (základní sestavy)," doplnil Trpišovský.

Statistiky utkání. Livesport

Na marodce zůstávají pravý záložník či bek David Pech, obránce Sheriff Sinyan a zimní brankářská posila z Plzně Staněk. "Pechína (Pecha) nemám ani ve výčtu hráčů, se kterými počítám. Měl trochu jiný typ operace, takže má delší rekonvalescenci. Možná zasáhne do části nadstavby nebo posledních kol. V tuhle chvíli není součástí plánovaného kádru na jaro. U Sheriffa je to otázka asi 10 dnů. U Jindry Staňka je obrovská trhlina (ve svalu), tam to bude minimálně měsíc, spíš pět nebo šest týdnů," nastínil Trpišovský.

Staněk kvůli zranění nebude figurovat na soupisce pro vstup do jarní části Evropské ligy. Každý tým mohl oproti podzimu udělat tři změny. Trpišovský naznačil, že se na soupisku dostaly tři defenzivní zimní posily Zmrzlý, David Zima a El Hadji Malick Diouf. Klub oficiálně oznámí změny v pondělí.

"Nebylo to jednoduché rozhodování. Přišli čtyři hráči a místa byla jen tři. Zdravotní stav nám to nakonec hodně usnadnil. Ze soupisky jsme samozřejmě dali pryč Dumiho (Dumitrescua) a Hromadiče (Hromadu), kteří odešli. Plus ještě jednoho hráče, který tam byl," řekl Trpišovský.

"Tím, že Jindra Staněk určitě nebude na první dvojzápas, tak jsme se rozhodli pro tři hráče do pole. Volba by asi byla jiná, kdyby byl Jindra zdravý. Na druhou stranu Mandy (brankář Aleš Mandous) odchytal podzim v pohárech a dostal nás tam, kam nám dostal. Takže by stejně pravděpodobně zahajoval evropské zápasy on," doplnil Trpišovský.