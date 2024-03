Trpišovský po Teplicích chválil Juráska: Má dynamit v noze, může ho čekat velká kariéra

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský (48) byl po domácím utkání 24. kola FOTUNA:LIGY proti Teplicím (4:0) spokojený nejen s předvedenou hrou svého týmu, ale i s výkonem Matěje Juráska (20). Ofenzivní univerzál nastoupil v lize v základní sestavě po půlroce a dvěma góly zařídil českým vicemistrům vítězství v generálce na čtvrteční odvetu osmifinále Evropské ligy proti AC Milán. V ní by podle Trpišovského mohl Jurásek sehrát důležitou roli.

Jurásek nastoupil v lize v základní sestavě naposledy v osmém kole při zářijové výhře 1:0 v Pardubicích. Pak ho ale dlouhé měsíce trápily vleklé zdravotní problémy. "Jsem rád, že mu to dnes vyšlo. Je to pro nás důležitý hráč, má zdravé sebevědomí. Potřebujeme ho udržet, aby byl zdravý a správně nastavený. Pokud se to podaří, může mít velkou kariéru," řekl Trpišovský na tiskové konferenci. "Zranil se v zápase s Plzní, pak byl do konce podzimu vyřazený. Přibrzdilo ho to, v tu dobu byl ve skvělém rozpoložení. Po návratu se mu to zranění navíc znovu dvakrát zkomplikovalo," přidal.

Proti Teplicím se Jurásek trefil dvakrát na konci první půle. Ve 38. minutě se při převzetí přihrávky obtočil kolem bránícího Jana Knapíka a zpoza vápna se technickým obstřelem trefil přesně ke vzdálenější tyči. O čtyři minuty později se k němu dostal míč po rohovém kopu a tentokrát utaženou střelou na přední tyč překvapil brankáře Richarda Ludhu. Mládežnický reprezentant dal třetí a čtvrtou branku v ročníku, v nejvyšší soutěži jich má na kontě celkem deset. V ligové kariéře prožil čtvrtý dvougólový zápas.

"Předpokládali jsme, že Teplice zatlačíme do hlubšího bloku, proto jsme chtěli mít ofenzivní hráče s dobrou střelou zpoza vápna, což Matěj splňuje. Obstřel má fantastický, ale potěšil mě i tou druhou střelou z pozice, ze které obvykle góly nedává. Má dynamit v noze," ocenil Trpišovský.

"Dnes jsme ho chtěli otestovat, proti Milánu nám může přinést rozdílovost. Na jeho straně hraje Theo Hernández, takže kromě ofenzivy budeme potřebovat i defenzivu. Ještě uvidíme, jak se rozhodneme," přidal kouč, jehož svěřenci zvítězili po třech soutěžních utkáních.

Podle Trpišovského není příliš pravděpodobné, že by Jurásek ve čtvrtek odehrál doma proti AC Milán celý zápas. Slavia bude dotahovat manko 2:4 z úvodního duelu na San Siru. "S týmem trénuje zhruba týden, zvažovali jsme, jestli ho dnes nasadit od začátku. Pak nám vypadl Ivan Schranz a neměli jsme klasická křídla, tak jsme ho tam dali a čekali, co vydrží. Kondičně zvládl 60 minut, což bylo asi maximum. Už o poločase jsme se bavili, že toho má dost," podotkl trenér Pražanů.

Slavia výhrou nad devátými Teplicemi znovu dostala pod tlak vedoucí Spartu, která má náskok jednoho bodu. "Jsem spokojený s výkonem, dnes jsme to zvládli jednoznačně. Hlavně v první půli jsme hráli dominantně, dařilo se nám otáčet hru, dostali jsme soupeře pod tlak. Podařilo se nám navíc pošetřit některé hráče," těšilo Trpišovského.

