V mládí do Itálie, pak zpět domů. Fotbal na jihu Evropy si vyzkoušel i Čvančara

Jste mladí, kariéra před vámi, kolem vás se točí všemožní zájemci. A rázem volá Itálie. Ta se odmítá těžko. Své o tom ví čtveřice borců, která si v mládí vyzkoušela italské juniorky v dresech slavných týmů. Nyní se nadějní mladíci rozhodli pro návrat do české nejvyšší soutěže, kde bojují o herní vytížení i o nová zahraniční angažmá.

Baník Ostrava opustil ve svých šestnácti letech a nabral směr na Apeninský poloostrov.

Talentovaný Samuel Grygar byl dlouho nadějí, že se český fotbal jednou dočká tuzemského zástupce v dresu Interu Milán. Na San Siru byl nejdříve zařazen do týmu do 17 let, už po několika měsících se ale posunul do osmnáctky a naposledy se dostal do kádru devatenáctky.

Ta hraje soutěž Primavera 1, což je nejvyšší italská soutěž hráčů do 19 let. V posledních dvou sezonách se stal oporou klubu. Na hřiště nastupoval s kapitánskou páskou a se svým týmem celou ligu vyhrál.

Útočník, jenž má namířeno ze Sparty do německé Bundesligy, v Itálii takovou stopu nezanechal, nicméně půlrok v Empoli mu nikdo nevezme.

Na jih Evropy zamířil na jarní část sezony 2018/19. Odehrál deset zápasů a vstřelil jeden gól.

"Myslím, že nyní čerpám ze zkušeností z několikaměsíčního působení v Empoli. Trénoval jsem s áčkem, s týmem, který hrál Serii A. Potkával jsem kluky, kteří nastupovali proti největším hvězdám italské ligy Ronaldovi a dalším. Když jsem se jim byl schopen vyrovnat na tréninku, nemám se v pohárech čeho bát," popisoval svou zkušenost pro gol.cz.

Od té doby se přes Vyšehrad a Jablonec dostal až do Sparty. Aktuálně to vypadá, že ani klub z Letné nebude jeho konečnou stanicí.

Dynamo bylo jeho osudovým týmem. Nicolas Penner se jako kluk do černobílého dresu fotbalových Budějovic soukal každý víkend, po škole jezdil do tréninkového areálu na Složišti a na Střeleckém ostrově hltal ligové zápasy klubu, ve kterém hrával jeho otec.

V patnácti vyměnil Budějovice za Spartu a ještě jako teenager odešel do Juventusu, v Turíně byl čtyři roky. Trénoval po boku Cristiana Ronalda a dalších hvězd. Zápasy hrál primárně za juniorské výběry, ale na tréninku A-týmu se potkal i s Cristianem Ronaldem nebo Paolem Dybalou.

Po návratu do Českých Budějovic ukázal i přes neustálý boj se zraněními nadějné záblesky. Nyní se přesunul do Liberce. Zajímavá karierní volba.

Nadějnému českému obránci se v Atalantě věštila velká budoucnost. Po konci v juniorských výběrech šel sbírat zkušenosti do Česka, kde vypadal velmi dobře, nicméně stopku mu vystavilo těžké zranění v Teplicích. Následovala nevydařená angažmá ve Spalu a Jablonci.

Nyní je před třiadvacetiletým stoperem nová šance. V Hradci Králové podepsal kontrakt na tři roky a definitivně tak opustil Atalantu. Jakou v Bergamu zanechal stopu? Starty sbíral za juniorské výběry, pochopitelně i v Primaveře. Na hostování si střihnul tři zápasy za druholigový Spal, za první tým Atalanty ale zářez nemá.