Schmeichel po roce mění klub, někdejší opora Leicesteru bude chytat v Anderlechtu

Brankář Kasper Schmeichel (36) bude v kariéře pokračovat v Anderlechtu. Druhý tým tabulky belgické ligy uvedl, že se s dánským gólmanem dohodl na roční smlouvě s opcí na pokračování.

Když Schmeichel loni přestoupil do OGC, měl místo mezi třemi tyčemi jisté, a to jak pod koučem Lucienem Favrem, tak pod jeho nástupcem, dočasně zvoleným Didierem Digardem. Situace v Nice se ovšem rapidně změnila poté, co se ke kormidlu dostal pro tento ročník Francesco Farioli a jeho trenérský štáb.

Podle francouzské televizní společnosti RMC Sport vznesl před úvodním mačem minulé sezony v Toulouse vlastní požadavek, aby se Schmeichel objevil v základní sestavě. Favre však Ratcliffeovo přání ignoroval a nasadil Marcina Bulku.

"Určitě není vůbec jednoduché tu situaci zvládnout," přiznával tehdy Favre. "Nakonec se ale prostě musíte rozhodnout. My máme štěstí, že máme k dispozici dva dobré gólmany. Je pak naprosto normální, že někdo z nich není šťastný, když se do sestavy nevejde," pokračoval.

Obě strany se na jihu Francie nakonec dohodly na ukončení spolupráce a Schmeichel se tak stal volným hráčem, proto mohl podepsat kontrakt i po skončení letního přestupního období. Netrvalo dlouho a vyhledal si nové působiště, v Jupiler Pro League bude oblékat dres Anderlechtu. "I když jsme byli s kádrem spokojeni, tohle byla výjimečná příležitost,” komentoval transfer Jesper Fredberg, ředitel přes sportovní záležitosti v bruselském celku.

Role brankářské jedničky je aktuálně v Anderlechtu přisouzena Maximemu Dupému, který přišel toto léto z Toulouse. Pryč se mimochodem stěhovali Hendrik Van Crombrugge do Genku a hlavně Bart Verbruggen do Brightonu. Dosud měl zkušený Francouz prakticky neotřesitelnou pozici, je však otázkou, jak se nyní Dupého postavení s příchodem Schmeichela změní.

Vedení belgické družiny každopádně neváhalo, když se naskytla šance Dána z trhu nepodepsaných hráčů získat. "Přivedli jsme brankáře s mnoha zkušenostmi. Příchod Kaspera Schmeichela odpovídá naší touze mít nejvyšší konkurenci na všech postech,” vyprávěl Fredberg. "Anderlecht je obrovským klubem. Bývalí spoluhráči o něm vždy mluvili vřele a s nadšením. Bylo to něco, čeho jsem opravdu chtěl být součástí,” vzkazoval Schmeichel.

Syn slavného dánského gólmana Petera Schmeichela byl do roku 2022 dlouholetou oporou Leicesteru, jemuž v roce 2016 pomohl k senzačnímu anglickému titulu. Za dánský národní tým odchytal 93 zápasů.