Chci pořád hrát. Je to nová situace, říká Modrič. Dojde na další schůzku s Beckhamem?

Je v pozici, kterou nezná. Ať už to bylo v Tottenhamu či v Realu Madrid, Luka Modrič (38) byl po většinu své bohaté kariéry stěžejní součástí základní sestavy. Jenže roky plynou a Chorvat už v Bílém baletu hraje druhé housle. "Musím se na to psychicky připravit. Přijmout to a jít dál," uvědomuje si během reprezentační přestávky kapitán bronzových medailistů z posledního světového šampionátu.

Zatímco před rokem touhle dobou měl na kontě takřka 500 odehraných minut, letos jich má o stovku méně. Modrič často naskakuje do zápasů Realu Madrid jako střídající hráč, ve dvou ligových zápasech dokonce zůstal na lavičce náhradníků nevyužitý.

"Nemáme spolu žádný problém, ale zálohu máme zkrátka nabitou," objasňoval po zápase Ligy mistrů s Neapolí trenér Los Blancos Carlo Ancelotti. Chorvat ve zmiňovaném zápase, který Merengues ovládli v chrámu Diega Maradony 3:2, odehrál pouze 27 minut.

Více prostoru, vlastně takřka nejvíce v sezoně, dostal Modrič v posledním zápase před reprezentační přestávkou. Real zvítězil nad Osasunou přesvědčivě 4:0 a vítěz Zlatého míče (2018) odehrál bez zápisu do statistik 78 minut.

Poté, co hvězdný Chorvat odcestoval na reprezentační sraz, během nějž se bronzový tým posledního světového šampionátu utká v důležitém souboji o Euro s Tureckem a následně zavítá do Walesu, se vyjádřil ke svému vytížení. "Určitě je to pro mě nová situace, že nehraju tolik jako dřív a tolik, kolik bych si přál," začal Modrič.

"Víte, že chci pořád hrát, nechci odpočívat, nechci mít dovolenou, chci prostě hrát!" objasnil svůj postoj středopolař a vzápětí dodal: "Cítím se fyzicky dobře. Ale všechno, co se kolem mě děje, je normální proces. Prostě to tak beru. Musím se na tuto situaci psychicky připravit. Přijmout to a jít dál."

Zimní stěhování tak podle slov hvězdného Chorvata zřejmě není na pořadu dne, zájemců by přitom bylo hned několik. Podle Predraga Mijatoviče legendárního útočníka (1996-1999) a rovněž sportovního ředitele (2006-2009) Realu, by Modrič mohl zamířit do zámořské MLS. "Dostal nabídky od mnoha týmů ze Spojených států a zejména od Interu Miami. Jednu už měl i ze Saúdské Arábie, ale chtěl zůstat v Madridu. Osobně se o možnost jeho přestupu k Volavkám zajímal i Messi," prozradil před nedávnem dobře informovaný Černohorec v pořadu Carrusel Deportivo vysílaném na španělském rádiu Cadena SER.

Modrič se během poslední reprezentační přestávky dokonce sešel s Davidem Beckhamem, aby projednal případný přesun do zámoří. Dojde nyní na další schůzku?