Getafe vrátil do zajetých kolejí pozdní gól Mayorala. Valencia doplatila na selhání kapitána

Getafe zvítězilo v 16. kole La Ligy na svém stadionu proti Valencii 1:0. V defenzivně laděném duelu se diváci dočkali první střely na bránu až po změně stran. Vyrovnaný průběh narušil v 50. minutě hostující kapitán Gabriel Paulista (33), jenž po ostrém faulu do obličeje unikajícího soupeře uviděl druhou žlutou kartu a zamířil předčasně do kabin. Početní převahu domácí využili v 87. minutě, kdy se prosadil jejich nejlepší střelec Borja Mayoral (26). Madridský celek se tak po ukončení osmizápasové série neporazitelnosti z minulého kola vrátil zpět na vítěznou vlnu.

Úvodní půlhodinu provázela naprostá ofenzivní marnost na obou stranách, když ani jeden z celků nevyprodukoval jedinou střelu. Getafe tak akorát dostávalo své pověsti s ohledem na počet faulů, jelikož v této statistice vévodilo celé ligové soutěži.

Vůbec první ohrožení branky vyplodil ve 37. minutě obránce Cristhian Mosquera, jenž po přímém kopu hlavičkoval nad břevno.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

O výraznější vzruch se tak až po změně stran postaral kapitán hostů Gabriel Paulista, jenž po úderu do obličeje soupeře viděl druhou žlutou kartu a předčasně putoval do sprch. Zápis o utkání ovšem i nadále plnila pouze barevná ohodnocení závažnějších faulů. Getafe se postupně snažilo zmáčknout soupeře ve vlastní šestnáctce, k žádné výraznější šanci to však nevedlo.

Příležitost k otevření skóre přinesla až 80. minuta, kdy Jaime Mata z otočky napálil dobře postaveného gólmana. Slovo si tak chvíli před koncem vzal Mayoral, jenž přesnou hlavičkou k levé tyči zařídil pozdní rozhodnutí. Mimo záběry kamer se ještě provinil Javi Guerra, který uviděl červenou kartu. Stejný úděl postihl na druhé straně také Domingose Duarteho.

