Odkládá se velké loučení? Kroos údajně prodlouží smlouvu s Realem Madrid

Prodloužení smlouvy Toniho Kroose (34) s Realem Madrid se zřejmě brzy stane skutečností. Zkušený německý záložník bude ve španělské metropoli údajně pokračovat i v příští sezoně, kontrakt by měl být prodloužen o jeden rok.

O roční prodloužení smlouvy stojí nejen Kroos, ale i prezident a generální manažer Bílého baletu Florentino Pérez a José Ángel Sánchez. Podle Fabrizia Romana bude pracovní dokument platný do 30. června 2025, chybí na něm už jen podpis. Podle všeho půjde o formalitu, neboť obě strany udržují mimořádně korektní vztahy.

Kroos již v minulé sezoně prodloužil smlouvu o rok. Tehdy čekal, jak se vyvine sezona, zda s ním trenér Ancelotti bude i nadále počítat a jestli se bude cítit dostatečně užitečný a silný na to, aby si mohl fotbal nadále užívat. V té době se nechal slyšet, že v den, kdy se rozhodne Real Madrid opustit, pověsí kopačky na hřebík nadobro.

Tento den se však zdá být o něco vzdálenější, protože Kroos se rozhodl vrátit do německé reprezentace, aby si zahrál na mistrovství Evropy, které se bude hrát v jeho rodné zemi. Návrat do národního týmu značí, že má dost energie i na to, aby pokrarčoval i v Realu.