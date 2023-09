Conte s Mourinhem jsou skvělí trenéři, ale asi ne pro náš klub, prohlásil šéf Tottenhamu

Předseda fotbalového Tottenhamu Daniel Levy (61) přiznal, že angažování trenérů Josého Mourinha a Antonia Conteho byla chyba. Podle agentury Reuters to prohlásil na setkání s fanoušky.

Mourinho vedl londýnský tým v letech 2019 až 2021, kdy nahradil oblíbeného Mauricia Pochettina. Conte působil na lavičce Hotspur v letech 2021 až 2023. Oba přišli pomoci Tottenhamu ukončit čekání na první trofej od roku 2008, ani jeden to však nedokázal.

"Nechal jsem se ovlivnit tlakem od nespokojených fanoušků a možná i od některých hráčů. Že musíme utrácet, abychom vyhrávali a že musíme mít velké jméno na lavičce," prohlásil Levy. "S Mauriciem jsme měli k trofeji hodně blízko, prožili jsme krásné časy. Ale nepovedlo se, a tak jsme změnili strategii a vsadili na velká jména. Udělali jsme to dvakrát a z chyb jsme se poučili," dodal.

Skvělí trenéři, ale ne pro Spurs

Od letošního června vede Tottenham Ange Postecoglou, se kterým se klub podle Levyho vrátil ke kořenům. "Conte s Mourinhem jsou skvělí trenéři, ale asi ne pro náš klub," uvedl.

"Ne na to, co chceme a jakým stylem chceme hrát. A pokud to znamená, že nám cesta bude trvat o něco déle, tak je to v pořádku. Proto si myslím, že příchod Angeho bylo jediné správné řešení," přidal.

Minimálně vstup do nové sezony anglické ligy mu dává za pravdu. Tottenham je po pěti kolech s 13 body druhý a jeho jedinou ztrátou je remíza 2:2 s Brentfordem. Na vedoucího obhájce titulu Manchester City ztrácí dva body.