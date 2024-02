Enrique po výhře nad Realem Sociedad: Zápas dvou poločasů. V první půli jsme zaostávali

Trenér fotbalistů Paris St. Germain Luis Enrique (53) po domácím vítězství 2:0 v úvodním osmifinále Ligy mistrů nad Realem Sociedad uznal, že se jeho tým proti houževnatému soupeři dlouho trápil. V prvním poločase se podle něj Pařížané vůbec nedostali do hry a baskický celek je zcela přehrál. I proto ani zdaleka nepovažuje dvojzápas za rozhodnutý.

"Byl to zápas rozdílných poločasů. V prvním byl Real Sociedad výrazně lepší, jeho hráči byli aktivnější, sbírali druhé míče. Vypadalo to dost špatně, za celou sezonu nás nikdo takhle nepřehrával," řekl Enrique na tiskové konferenci. "Po změně stran jsme to ale dokázali otočit. Dostali jsme se z tlaku, začali více kombinovat a výsledkem byly gólové šance," zhodnotil.

PSG se opět mohlo spolehnout na útočníka Kyliana Mbappého, jenž v 58. minutě po rohovém kopu zakončil na zadní tyči. Hvězdný kanonýr dal v tomto ročníku Ligy mistrů čtvrtou branku. V 70. minutě přidal druhý gól po individuální akci Bradley Barcola.

Statistiky utkání. Opta by StatsPerform

"Úvodní trefa nám dodala sebevědomí, náš výkon šel nahoru," pochvaloval si Enrique. "Zdaleka ale není konec. V odvetě očekávám bouřlivou atmosféru, budeme pod ještě větším tlakem," uvedl španělský trenér.

Kouč týmu ze San Sebastianu Imanol Alguacil se v hodnocení utkání se svým krajanem shodl. "První půle byla výborná, i do druhého poločasu jsme vstoupili dobře. Měli jsme šance na úvodní branku, bohužel jsme ale soupeři jednu doslova darovali," mrzelo trenéra, jehož tým neskóroval v pátém soutěžním duelu v řadě. "Skóre se mi zdá vzhledem k průběhu až kruté. Pokud ale dáme v odvetě za tři týdny první gól, je to stále otevřené," dodal.