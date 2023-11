Feyenoord s Lingrem si může zajistit osmifinále Ligy mistrů, o postup hraje i Barcelona

Předposlední kolo skupinové fáze Ligy mistrů může rozhodnout o dalších šesti osmifinalistech. O postup bude hrát i Feyenoord s reprezentačním záložníkem Ondřejem Lingrem (25), který v Rotterdamu vyzve Atlético Madrid. Místo ve vyřazovací fázi si mohou vybojovat také Barcelona nebo Paris St. Germain.

Feyenoord v úterý postoupí ze skupiny E, pokud zvítězí nad Atléticem a současně Lazio v Římě neporazí Celtic Glasgow. Naopak výhry Atlética a Lazia by ukončily naděje nizozemského týmu na jarní pokračování v Lize mistrů.

"Máme to stále ve vlastních rukách. Když vyhrajeme oba zbývající zápasy, tak postoupíme," citoval web UEFA.com slovenského obránce Feyenoordu a bývalého sparťana Dávida Hancka.

Rotterdamské mužstvo říjnový duel v Madridu prohrálo 2:3. "Samozřejmě je nejdůležitější postup, ale chceme do osmifinále z prvního místa. Máme před sebou těžké utkání v Nizozemsku. Musíme tam ukázat, co umíme," prohlásil útočník Atlética Antoine Griezmann.

Manchester City v souboji jistých osmifinalistů přivítá Lipsko. Anglický obhájce trofeje ve skupině G vyhrál všechny čtyři duely a v každém vstřelil tři branky, z Německa si odvezl vítězství 3:1. Remíza s Lipskem domácím zaručí první příčku.

"Primární úkol už oba týmy splnily. Je důležité skončit první, kvůli prestiži a možnosti odehrát odvetu osmifinále doma. Není to rozhodující, ale je to malá výhoda," uvedl kouč City Pep Guardiola. Vedle City a Lipska mají po minulém kole zaručený postup do vyřazovací části také Real Madrid, Bayern Mnichov, Inter a Real Sociedad.

V nabité skupině F jsou ve hře stále všechny čtyři celky, po pátém kole mohou oslavit postup Dortmund a Paris St. Germain. Vedoucí Borussii posune do osmifinále vítězství na stadionu AC Milán, Pařížané vedle domácího triumfu nad Newcastlem potřebují i bodovou ztrátu italského týmu.

PSG touží Strakám oplatit říjnový venkovní debakl 1:4. "V Newcastlu to bylo těžké, ale čeká nás jiný zápas. Víme, že už můžeme postoupit, i když se k tomu neupínáme. Jsem si jistý, že podáme skvělý výkon," řekl záložník francouzského mužstva Vitinha.

Barceloně zajistí play off domácí vítězství nad Portem, bod svěřencům trenéra Xaviho bude stačit v případě, že Šachtar ve druhém utkání skupiny H neporazí Antverpy. Belgický nováček Ligy mistrů zatím čtyřikrát prohrál.

Ukrajinský tým, který hraje domácí zápasy v Hamburku, může povzbudit minulá překvapivá výhra 1:0 nad Barcelonou. Porto v úterý projde do osmifinále, když získá víc bodů než Šachtar.