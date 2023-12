Pro všechny je to velká škola, ale můžeme být na sebe hrdí, prohlásil kouč Unionu

Trenér fotbalistů Unionu Berlín Nenad Bjelica (52) byl navzdory domácí porážce 2:3 s Realem Madrid hrdý na svůj tým, který proti favoritovi do poslední chvíle bojoval o vítězství a třetí místo ve skupině Ligy mistrů. Nováček soutěže v závěrečném 6. kole ještě v 85. minutě srovnal na 2:2 zásluhou reprezentačního záložníka Alexe Krále (25), na obrat ale nedosáhl a v evropských pohárech končí.

Domácí poslal do vedení na konci první půle Kevin Volland jen několik vteřin poté, co brankář Frederik Rönnow chytil penaltu Modričovi. "Všechno se to seběhlo rychle. Zkrátka jsem tušil, že to kopne doprostřed," citoval dánského gólmana web deníku Bild.

Hráči Realu neproměnili třetí penaltu po sobě, po pauze skóre přesto otočili: dvakrát se trefil hlavou Joselu. "Soupeř podle očekávání dominoval. My se snažili hrát níž a vyrážet do brejků. Nakonec to byl těsný zápas, můžeme být na sebe hrdí," uvedl Bjelica, jenž k týmu přišel teprve na konci listopadu a ve třetím soutěžním zápase na lavičce utrpěl první porážku.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Na závěrečnou čtvrthodinu se dostal na hřiště i Král, jenž v 85. minutě vyrovnal střelou zpoza vápna. Český reprezentant skóroval na klubové úrovni po takřka pěti letech, naposledy se prosadil ještě v dresu pražské Slavie v osmifinále Evropské ligy proti Seville. V 89. minutě ale přece jen favorit rozhodl zásluhou Daniho Ceballose.

"Ukázali jsme charakter, do poslední chvíle byli ve hře o třetí místo a postup do Evropské ligy. Potřebovali jsme ještě jeden gól, ale Real je příliš dobrý na to, aby si nechal utéct takovou příležitost rozhodnout do otevřené obrany," zhodnotil Bjelica. "Pro všechny je to velká škola, tenhle klub neměl s Ligou mistrů žádné zkušenosti," podotkl chorvatský kouč.

Konečná tabulka. Livesport

Real navázal na sezony 2011/12 a 2014/15 a všech šest zápasů ve skupině vyhrál potřetí v historii. "Jsem šťastný, že jsme zvládli i poslední utkání. Byl to těžký duel se spoustou gólů a před skvělou kulisou, přece jen jsme ale byli lepším týmem," řekl trenér španělského velkoklubu Carlo Ancelotti.

"Bílý balet" měl už před utkáním jistotu prvního místa ve skupině C. Druhým postupujícím do osmifinále je Neapol po výhře 2:0 nad třetí Bragou, kterou čeká play of Evropské ligy.