Ukázali, že jsou prostě nejlepší na světě. Už je to skoro nehratelné, řekl kodaňský Vavro

Podle obránce Kodaně Denise Vavra (27) fotbalisté Manchesteru City v úvodním osmifinále Ligy mistrů jasně ukázali, že jsou aktuálně nejlepším týmem na světě. Zatímco United dokázal dánský šampion ve skupině nečekaně vyřadit, s obhájcem trofeje doma v úterý prohrál 1:3.

Kodaňský přemožitel pražské Sparty z kvalifikace dokázal proti obrovskému favoritovi ve 34. minutě srovnat na 1:1, ale těsně před poločasem dostal druhý gól a rovněž v nastavení druhé půle inkasoval potřetí. "Byl to pro nás nesmírně náročný zápas. Věděli jsme, že tohle je nyní nejlepší tým na světě a oni nám to názorně předvedli," citoval web uefa.com Vavra.

"Porážka 1:2 z našeho pohledu by byla dobrým výsledkem pro soupeře, ale 1:3 už je těžké, skoro nehratelné. Pojedeme k nim k odvetě a uvidíme, jestli dokážeme uhrát třeba remízu, nebo dokonce zvítězit," doplnil sedmadvacetiletý slovenský reprezentant.

City před téměř 36 tisícovkami diváků v Kodani potvrdili aktuální formu. Úřadující anglický šampion od začátku prosince čtrnáctkrát po sobě neprohrál a v posledních 11 soutěžních zápasech triumfoval. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly díky devátému vítězství v Lize mistrů po sobě znovu vylepšili anglický rekord, historické maximum drží Bayern Mnichov s 15 výhrami po sobě. Zároveň gigant z Manchesteru jako první dokázal dát v sedmi zápasech Ligy mistrů za sebou tři branky.

"Jsem nadšený, v jakém tempu jsme hráli. Zeptejte se Bayernu Mnichov, Galatasaraye Istanbul a Manchesteru United, jak těžké to tady v Kodani je. Domácí jsou opravdu nepříjemným soupeřem, navíc první zápas vyřazovací fáze je vždy nebezpečný. Hráči k tomu ale opět přistoupili velmi dobře," pochvaloval si Guardiola.

Španělský trenér byl nadšený z dalšího skvělého výkonu záložníka Kevina De Bruynea. Dvaatřicetiletý belgický špílmachr nejprve otevřel skóre, pak asistoval u dvou branek a potvrdil vynikající formu po návratu na trávníky. Po vážném zranění z léta zasáhl do sedmi zápasů a v šesti z nich bodoval – připsal si dva góly a sedm přihrávek. "Je naprosto mimořádný. První gól byl úžasný a ty jeho přihrávky... Největší hráči ukazují svou sílu na největších jevištích," prohlásil Guardiola.

"Snažím se prostě hrát dobrý fotbal a užívat si to. Bylo to pro mě dlouhých šest měsíců bez fotbalu a jsem rád, že jsem zpátky. Pomáhám týmu vyhrávat a snažím se podávat co nejlepší výkony. Cítím se dobře, ale myslím, že ještě potřebuji odehrát více zápasů a minut," poznamenal De Bruyne, který dal za posledních pět sezon už desátý gól ve vyřazovací fázi Ligy mistrů.