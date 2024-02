Anglický rekord v LM režíroval De Bruyne. Patří mezi nejlepší na světě, řekl Guardiola

Kevin De Bruyne (32) byl ústřední postavou Manchesteru City v úvodním osmifinálovém utkání Ligy mistrů na půdě Kodaně (3:1). Belgický záložník měl prsty ve všech třech gólech úřadujících šampionů, kteří si v Dánsku vydláždili cestu za postupem do čtvrtfinále. Svému klubu navíc pomohl k vytvoření unikátního rekordu mezi anglickými celky v milionářské soutěži.

De Bruyne nefiguroval na soupisce City ani v jednom ze šesti zápasů skupinové fáze LM kvůli zranění podkolenní šlachy. Do sestavy anglického týmu se vrátil po téměř pětiměsíční absenci, až na začátku letošního roku. V Kodani hrál jako z partesu, vstřelil první gól a na další dva přihrál.

"Kevin podal výjimečný výkon. Ti nejlepší hráči se rádi objevují na velkých scénách. Ukázal, že stále patří k nejlepším na světě. Tyto zápasy jsou jako hodina pravdy. Začali jsme dobře, ale i k odvetě musíme přistoupit s plnou vážností," řekl trenér Pep Guardiola, jehož svěřenci natáhli vítěznou sérii v LM na devět zápasů. Jedná se o nejdelší sérii mezi anglickými kluby v historii soutěže.

Belgičan otevřel skóre v 10. minutě utkání, když se prohnal po pravé straně do šestnáctky a z úhlu poslal Citizens do vedení. Ve 34. minutě Kodaň využila velkého zaváhání brankáře Edersona, který rozehrál přímo na nohu Eliase Achouriho. Jeho zblokovaná střela se odrazila k Magnusovi Mattssonovi, jenž zakroutil míč do sítě. Byli to však hosté, kteří šli do kabin s náskokem. De Bruyneho sražená přihrávka se dostala do vápna k Bernardu Silvovi, který poslal míč ke vzdálenější tyči.

Ve druhém dějství hosté kontrolovali vývoj hry, soupeře téměř k ničemu nepustili a sami si vytvořili několik velkých šancí. Vítězství pojsitil v nastaveném čase Phil Foden a i on vyzdvihl přínos belgického středopolaře pro tým: "Je skvělé, že je zpátky. Je pro nás nesmírně důležitý. Má neuvěřitelně rychlé nohy a úžasnou herní inteligenci."

Jedinou komplikací City bylo zranění Jacka Grealishe, který opustil hřiště ve 21. minutě kvůli svalovým problémům. "To je jediná věc, která mi zkazila večer. Uvidíme, jak dlouho bude mimo hru, ale s takovým typem zranění se nesmí nic podcenit," řekl Guardiola.

Herní převahu Citizens bez váhání uznal i trenér Kodaně Jacob Neestrup. Dánský mistr čelil 26 pokusům soupeře, zatímco jeho hráči se prezentovali pouze čtyřmi střelami. "City kontrolovalo průběh zápasu od první vteřiny. Úvodních 20 minut jsme se snažili přežit bez újmy, ale čisté konto jsme udržet nedokázali. Potom jsme se ale zvedli, náš výkon se zlepšil a byli jsme odměněni vyrovnávacím gólem. Škoda, že jsme to neudrželi déle, možná by se zápas vyvíjel jinak," řekl pro uefa.com Neestrup, který dal na stoperu opět důvěru slovenskému reprezentantovi Denisi Vavrovi.