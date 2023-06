Bojovali jsme jako lvi, ale nestačilo to, prohlásil Van Dijk po porážce s Chorvatskem

Kapitán nizozemské reprezentace Virgil van Dijk (31) hovořil po porážce v semifinále Ligy národů s Chorvatskem (2:4) o velkém zklamání. "Bojovali jsme jako lvi, ale nepodařilo se nám dostat do finále. To se těžce kouše," prohlásil Holanďan.

Přestože v něm bezprostředně po utkání byla spousta emocí, mluvil objektivně. "Občas jsme hráli velmi dobře, nicméně proti takovému soupeři to nestačilo. Taková je realita. Rozhodně nám nepomohlo ani to, že se proti nám kopaly dvě penalty. Dělali jsme, co jsme mohli, a také proto se nám podařilo dostat zápas do prodloužení. V něm už jsme však bohužel žádný gól nepřidali," řekl Van Dijk.

Hodnocení hráčů.

Nizozemsko tak bude v neděli hrát v Enschede pouze o třetí místo s poraženým z druhého semifinále mezi Španělskem a Itálií. "Určitě to není zápas, na který bychom se těšili," řekl Van Dijk. "Zvláště ne teď, když je zklamání velké. Já chci ale hrát vždycky. Myslím, že zápas o třetí místo bychom měli využít jako přípravu na další duely v kvalifikaci na ME. Nezapomínejme také na to, že jsme hráli proti týmu, který skončil na MS v Kataru na třetím místě," upozornil Van Dijk na kvality chorvatského týmu.

Přehled zápasu Nizozemsko – Chorvatsko 2:2 (2:4 po prodloužení.)