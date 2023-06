Chorvaté si zahrají finále Ligy národů, domácí Nizozemce zdolali 4:2 po prodloužení

Šimon Kačírek

Reprezentanti Chorvatska porazili v úvodním semifinále Ligy národů Nizozemsko na horké půdě v Rotterdamu 4:2 po prodloužení. Chorvaté měli postup na dosah ruky už v základní hrací době, v 96. minutě ovšem vyrovnal střídající žolík Noa Lang (23). To hosty ale nezlomilo a v prodloužení přece jen rozhodl o jejich finálové účasti Bruno Petkovič (28). Kostkovaní tak hned při svém prvním play off této mezinárodní soutěže zabojují o trofej. Domácí naopak nezopakují zisk stříbrných medailí z roku 2019 a zahrají si pouze o třetí místo.

V úvodu byla na obou stranách znát snaha minimalizovat počet chyb a co nejvíce držet míč ve své moci. Tomu odpovídal také obraz hry, která se většinou odehrávala kolem půlící čáry hřiště. Na první šanci si tak diváci museli počkat do 18. minuty, kdy si Xavi Simons našel centr letící do pokutového území. Záložník Oranjes svým nepříliš důrazným zakončením z ostrého úhlu ale Dominiku Livakovičovi mnoho práce nepřidělal.

Ve 34. minutě se již nizozemští fotbalisté mohli radovat. Mats Wieffer předložil ideální přihrávkou balon Donyellovi Malenovi, ten se uvnitř velkého vápna rychle zorientoval a přízemní ranou k levé tyči se nemýlil.

Statistiky utkání. Livesport

Po změně stran se na první důležitou situaci čekalo do 53. minuty, kdy Cody Gakpo poslal nedovoleným zákrokem ve vápně k zemi chorvatského kapitána Luku Modriče, a svěřenci Zlatka Daliče tak měli k dispozici pokutový kop. Jeho exekuci si vzal na starost Andrej Kramarič, na jehož střelu doprostřed byl Justin Bijlow krátký.

V 73. minutě Chorvaté dokonali obrat ve skóre, když Luka Ivanušec našel lehkým obloučkem na hranici penalty nohu Maria Pašaliče a ten svou ránu z voleje nasměroval nechytatelně do brány. V závěru nastaveného času ale přišlo k radosti domácích vyrovnání. Po sérii hlaviček si skákavý balon našel Lang a poslal jej za záda Livakoviče.

Hodnocení hráčů. Livesport

Radost Oranjes však trvala pouze krátce, neboť již v 98. minutě opětovně ztráceli. Vedení na stranu Chorvatů vrátil Petkovič, jenž si ve středu hřiště přebral nahrávku od Modriče a ranou zpoza hranice vápna rozjásal chorvatské fanoušky.

Holanďané mohli vyrovnat zhruba 10 minut před koncem prodloužení, avšak proti střele Stevena Bergwijna vytáhl skvělý zákrok Livakovič a následnou dorážku nedokázal do prázdné brány usměrnit Lang. Postup Chorvatů tak krátce před koncem stvrdil z druhé penalty v utkání Modrič.