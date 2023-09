Benfica čeká před šlágrem na návrat Juráska, řeší se ale i souhra Nerese s Di Maríou

Portugalsko nezná větší zápas. Pokaždé, když proti sobě stojí Benfica a FC Porto, jde o fotbalovou kvalitu i emoce. Minulý vzájemný zápas pro sebe získali Orli, což znamenalo triumf v domácím Superpoháru. Jinak ale spíš zaznamenávali úspěchy Draci, kteří také věčně předhazují Benfice to, že fotbal začali hrát v Portugalsku daleko dřív…

Průmyslové Porto proti bohatému Lisabonu, to je už téměř celé století hlavní hit portugalské fotbalové scény. V Portu se hrál fotbal dřív, neboť populární hru přivezli do severněji položeného přístavu britští námořníci. Benfica ale v 60. letech minulého století měla svého Eusébia a právě v tomto období získala spoustu trofejí a náskok nad rivalem.

Od roku 1982, kdy se ujal postu prezidenta Pinto da Costa, se však do Porta vrátil lesk. Dnes už 85letý šéf klubu vládne modrobílým přes čtyři dekády a i proto, že přivedl Josého Mourinha vyhráli Draci Ligu mistrů. Právě den před dalším soubojem s Benfikou slavilo Porto 130. výročí založení klubu (28. září 1893).

Ve 21. století se týmy zpravidla ve získávání trofejí střídají. Z předchozích 10 vzájemných zápasů vyhrálo Porto šest a také se aktuálně nachází v tabulce výš než jeho letitý rival. Modrobílí mají na druhé příčce stejně bodů jako vedoucí Sporting Lisabon, když jediný bod ztratili po domácí remíze s Aroukou (1:1).

Orli odstartovali ligu prohrou s Boavistou, od té doby však vyhráli pět zápasů v řadě a usadili se na třetím místě tabulky. Od zmíněného vzájemného souboje v Superpoháru sice neutekly ani dva měsíce, hlavně v Benfice se ale změnila spousta věcí.

Tým se mění za pochodu

Tou hlavní byl bezesporu odchod brankářské stálice Odissease Vlachodimose, který se vydal zkusit štěstí do Nottinghamu Forest v Premier League. A i když Orli testovali nejdříve mladíka Samuela Soarese, stal se zřejmě novým gólmanem číslo 1 Anatolij Trubin ze Šachtaru. Tým opustil někdejší sparťan Mihailo Ristič a začal hrát LaLigu v Celtě Vigo.

Forvard Goncalo Ramos, jenž dal v poslední sezoně 19 gólů, zamířil do PSG a místo něj klub pořídil Arthura Cabrala. Brazilec však zatím střelecky mlčí, a tak se příležitosti chopil českým fanouškům dobře známý Chorvat Petar Musa. Někdejší útočník Liberce a Slavie je dnes po Angelovi Di Maríovi druhým nejproduktivnějším hráčem týmu.

Zatímco Musovi se daří trenéra Rogera Schmidta přesvědčovat, o místo v základu přišel po snovém začátku David Jurásek. Důvodem bylo ale hlavně zranění kotníku. A protože se konkurent českého wingbacka Juan Bernat (přišel v létě z PSG) také ještě také zotavuje ze srpnového svalového zranění, zabydlel se na levém kraji hřiště Nor Fredrik Aursnes.

Pravou stranu hřiště si pro sebe už jistě pronajal další hráč se zkušenostmi z české ligy Alexander Bah. Podobně se jako na Bernatovo uzdravení čeká i na návrat Goncala Guedese, který hrál po zimním příchodu z Wolverhamptonu naposledy zápas za Benfiku v květnu.

Jurásek je připraven

Z Estádio da Luz v posledním týdnu přiletěla dobrá zpráva: David Jurásek opustil marodku a naskočil už i do ligového zápasu na hřišti Portimoense. Odehrál 45 minut a protože se osvědčil, vypadá to, že by zase měl vyběhnout od začátku. "Všichni hráči trénovali a potřebujeme jen doladit detaily. Jsme připraveni, hrajeme doma s přímým konkurentem a chceme z toho zápasu tři body. Víme, že budeme muset hrát co nejlépe, protože Porto bude připraveno také," říká německý trenér Benfiky. Podle webu O Jogo je Juráskův start v základu velmi pravděpodobný, neboť Nor Aursnes se zase bude moci vrátit na svou obvyklou pozici ve středu hřiště.

Daleko víc než start Juráska však příznivce Orlů zajímá, zda by vedle sebe mohli nastoupit Angel Di María a David Neres. Schmidt totiž s variantou sestavy se dvěma výjimečnými pravými křídly vždy šetřil. "Pokaždé je to otázka rozvahy, formy hráčů, taktického přístupu a trochu i taktiky soupeře. Na lavičce také musíte mít různé varianty, ale možné je všechno. I kdyby byli spolu na hřišti, tým musí mít vždy rovnováhu a musí se hrát takticky spolehlivý fotbal. Proto jsme byli v minulé sezoně mistři," vysvětluje Schmidt.

Také FC Porto má ve svém kádru nové tváře. Od srpna tým vyztužili středopolaři Iván Jaime a Alan Varela nebo útočník Francisco Conceição, který na začátku září dorazil z Ajaxu. Právě on může být v páteční večerní klasice jedním z nedůležitějších hráčů Porta.

"Máme respekt, ale také máme ambici přijet na Estádio da Luz a vyhrát. V Superpoháru to byly dva rozdílné poločasy a soupeři jsme věnovali vítězství po našich chybách. Benfica by měla být favoritem, v létě investovala do týmu dvojnásobek toho co my. Ale náš tým má kvalitu i stabilitu, rozpočty se nepočítají," glosuje trenér Porta a jeho někdejší záložník Sergio Conceicao, který vede Draky už od roku 2017.

Utkání Benfica – FC Porto (21:15)