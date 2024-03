Lyon po vlažném vstupu zařadil vyšší rychlost a pokračuje ve spanilé jízdě tabulkou

Lyon si ve 25. kole Ligue 1 odvezl plný počet bodů z Lorientu za výhru 2:0. Zpočátku vlažný duel se rozjel ve druhém poločase, kdy se nejprve v 52. minutě znenadání prosadil mistr světa Nicolás Tagliafico a po hodině hry navýšil vedení hostů Mama Baldé. Les Gones se tak po zaváhání z minulého kola vrátili na vítěznou vlnu a v neúplné tabulce se posunuli na 10. příčku. Les Merlus naopak doma prohráli podruhé v řadě a zůstávají namočeni v bojích o záchranu.

Začátek souboje celků se solidní aktuální formou měli v režii hosté, jejichž ofenzivní akce však často končily před šestnáctkou soupeře. Na první velkou příležitost si tak museli počkat až do 19. minuty, kdy si na centr kapitána Corentina Tolissa naskočil obránce Clinton Mata, který hlavou zamířil jen těsně vedle pravé tyče. Zbytek první půle se odehrával především kolem středového kruhu a možností ke změně skóre bylo na Stade du Moustoir pramálo.

Poločasová přestávka aktivitu Lyonu nenabourala, za což byli Les Gones v 52. minutě odměněni. Souhru krajních obránců Maty a Tagliafica zakončil argentinský mistr světa razantní hlavičkou pod břevno a poslal hosty do vedení. To ještě navýšil Baldé, který po samostatném úniku obešel i brankáře a ve skluzu poslal míč do odkryté sítě. Zbytek duelu už si hráči z třetího největšího města Francie pohlídali a dovedli utkání do vítězného konce.

