Táta by byl smutný, říká syn legendy Pelého o krizi brazilského fotbalu

Legendární brazilský fotbalista Pelé by byl ze současného stavu brazilské reprezentace smutný. Pelého syn Edinho (53) to řekl v rozhovoru pro agenturu AFP několik dní před prvním výročím úmrtí svého otce.

"Můj otec by byl smutný, tahle krize nepřišla náhle, máme velké problémy. Neměli jsme vždy jenom vynikající fotbalisty, ale dříve jsme měli více hráčů na vyšší úrovni než dnes," řekl Edinho, jeden ze sedmi potomků trojnásobného mistra světa Pelého, který zemřel v 82 letech loni 29. prosince.

Aktuální tým brazilské reprezentace. AFP

Edinha vychovávala jeho matka, protože Pelé se s ní rozešel krátce poté, co se v roce 1975 přestěhovali do New Yorku. V pozdějších letech se však s otcem sblížil. Edinho byl během své aktivní kariéry brankářem brazilského klubu FC Santos.

Tradiční klub tamní nejvyšší ligy v minulé sezoně poprvé ve své 111leté historii sestoupil do druhé ligy. Klub se zmítá ve finančních problémech a v představenstvu panují spory.

"Bohužel to není žádné překvapení. Každý, kdo sledoval každodenní život klubu, mohl takový scénář předvídat, a nakonec se to stalo," řekl Edinho.

Pelé dovedl Brazílii k titulům mistra světa v letech 1958, 1962 a 1970. Za národní tým vstřelil 77 gólů v 92 zápasech. V září 2023 ho v této statistice překonal Neymar, který má na kontě 79 gólů.