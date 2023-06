Končíš, příteli. Phil Neville dostal vyhazov z Interu Miami, bylo to i rozhodnutí Beckhama

AFP

Inter Miami propustil trenéra Phila Nevilla (46). Ambiciozní klub po čtvrté prohře v řadě spadl na úplné dno Východní konference Major League Soccer, a je aktuálně třetím nejhorším týmem celé ligy. Pod rozhodnutím je podepsaný i Nevillův blízký přítel a někdejší spoluhráč David Beckham (48).

Bývalého hráče Manchesteru United a anglické reprezentace Nevilla vypískali fanoušci po středeční porážce 0:1 s New Yorkem Red Bulls. Byla to ale jen předzvěst dalších událostí. Den poté byl totiž anglický trenér odvolán.

"Jsme a vždycky jsme byli ambiciózní klub. Někdy cesta vede přes obtížná rozhodnutí a dnešní den přiváší jedno takové," sdělil majitel klubu Jorge Mas.

Miami spoluvlastní Nevillův bývalý spoluhráč z United i reprezentace David Beckham. "Někdy musíme dělat i těžká rozhodnutí. Bohužel cítíme, že nastal čas na změnu," uvedl Beckham v prohlášení. "Chtěl bych Philovi osobně poděkovat za jeho tvrdou práci, vášeň pro náš klub," napsal také.

Dočasným hlavním trenérem byl jmenován jeden z Nevillových asistentů Argentinec Javier Morales, který v minulosti hrával MLS za tým Real Salt Lake. Další asistent Jason Kreis byl propuštěn.

Kromě zloby na trenéra slyšel pískot i Nevillův syn Harvey, který naskočil do středečního zápasu s New Yorkem Red Bulls jako střídající hráč. Angažmá syna, který vyrůstal v akademii Manchesteru United a v zámoří působil v týmu Fort Lauerdale, hrajícím nižší USL League One, domluvil na začátku roku 2022 právě Phil Neville.

Neville, který dříve vedl anglickou ženskou reprezentaci, přišel do Interu Miami na začátku roku 2021. Ve druhé sezoně v roce 2022 dovedl tým do play off. V posledních týdnech byl ale často kritizován, a v průběhu května během tiskové konference po porážce s Orlandem City dokonce nadával novináři.

Po posledním utkání prohlásil, že jeho tým nevyužíval své šance, ale vzal vinu na sebe. "Odpovědnost začíná a končí u mě," řekl. Angažmá bývalého obránce anglické reprezentace v Interu Miami trvalo téměř dva a půl roku.