Proč se Messi nevrátil do Barcelony? Chtěl hrát v méně náročné soutěži, tvrdí Laporta

ČTK

Podle vedení Barcelony jednání o návratu Lionela Messiho (35) ztroskotalo na tom, že hvězdný fotbalista už nechtěl hrát v náročné lize a pod velkým tlakem. Proto nakonec zamířil do Interu Miami. Katalánský klub to uvedl na webu.

Sedminásobný nejlepší fotbalista světa po sezoně skončil v Paris St. Germain a jednal o možnosti návratu do Barcelony, odkud v srpnu 2021 do Paříže přišel. Nakonec však dal přednost působení v zámořské lize MLS.

"Předseda Barcelony Joan Laporta chápe a respektuje Messiho rozhodnutí hrát v méně náročné soutěži, kde nebude pod takovým tlakem a nebude středem pozornosti jako v posledních letech," uvedl klub, který rovněž v prohlášení popřál Messimu hodně štěstí.

Messi v Barceloně strávil 17 úspěšných let, během nichž s klubem mimo jiné získal deset titulů a čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů. Od návratu do Katalánska ho však odradila složitá situace klubu kvůli pravidlům finanční fair play španělské ligy.

"Slyšel jsem, že musejí snižovat platy a někoho prodávat. Do toho jsem nechtěl jít, i když jsem opravdu toužil se vrátit. Ale po tom, co jsem musel odejít, jsem to nechtěl zažít znovu. Čekat, co bude a nechávat svou budoucnost v cizích rukách," řekl.

Messi, který na loňském mistrovství světa v Kataru dovedl Argentinu k titulu, byl také spojován s působením v Saúdské Arábii, kde hraje jeho někdejší velký rival Cristiano Ronaldo a míří tam i aktuální držitel Zlatého míče Karim Benzema.