Derby Week: Bruselský trojboj – duel tradice, hipsterství a vlivných podnikatelů

Brusel po dlouhá léta patřil fotbalově jedinému klubu. Hlavnímu městu (a velmi často i celé zemi) vládl RSC Anderlecht. V roce 2021 se však v nejvyšší belgické lize zčistajasna zjevil jiný bruselský klub – Royale Union Saint-Gilloise. A rozhodně nepřibyl jen do počtu, okamžitě se zařadil mezi nejlepší celky soutěže. Metropolitní derby tím pádem okamžitě nabralo na důležitosti i náboji. V aktuální sezoně se sestava prvoligových celků z hlavního města navíc rozrostla o RWD Molenbeek, o bruselskou fotbalovou korunu se tak rázem uchází hned trojice kandidátů.

Belgie je derby zápasy prošpikovaná skrz na skrz. Mnoha rivalitám mezi jednotlivými společenstvími (Vlámsko x Valonsko x Brusel) nebo i uvnitř nich se Derby Week věnoval před pár týdny, a to hlavně takzvanému Belgickému clásiku mezi Standardem Lutych a Anderlechtem. Druhý jmenovaný však má odnedávna nové, lépe řečeno staronové, rivaly i přímo ve své blízkosti. Během týdne se v Bruselu uskuteční hned tři velké fotbalové bitvy. Kdo se v nich utká?

Od této sezony jsou v Bruselu tři prvoligové týmy. P3K / Google Maps

Spící obr i úspěšné retro

Royal Sporting Club Anderlecht sídlí ve stejnojmenné části belgické metropole. Se 34 tituly jde o historicky nejúspěšnější klub v zemi. Velkých triumfů dosáhl i v pohárové Evropě – dvakrát vyhrál Pohár vítězů pohárů (1976, 1978), jednou Pohár UEFA (1983). Je stále jednou z nejsilnějších a nejbohatších belgických fotbalových adres, i když výsledky tomu v poslední době neodpovídají.

V minulé sezoně obsadil až 11. místo (Jupiler Pro League má 18 účastníků). Zatím poslední titul získali hráči ve fialovobílých dresech v roce 2017. V současnosti to však vypadá, že konečně našli správnou cestu, jak se dostat zpět do boje o trůn. Dojde na "návrat krále" už v tomto ročníku?

Royale Union Saint Gilloise sídlí na útulném starém stadionu v bruselské čtvrti Forest. Nese však název sousední komuny Saint Gilles. Pro současné fanoušky je tento klub zjevením, které udeřilo do špičky belgické ligy i do pohárové Evropy jako blesk z čistého nebe. To, že se Royale Union po svém návratu mezi prvoligovou smetánku tak rychle etabluje a dokonce hned v první sezoně mezi elitou zaútočí na titul, skutečně čekal málokdo. Dlouhých 48 let totiž unionisté v lize chyběli. Úspěch však mají zakódovaný ve své DNA.

Tabulka belgické ligy. Livesport

Saint-Gilloise je pořád co do počtu titulů třetím nejlepším belgickým klubem historie (druhý je Club Bruggy s 18 prvenstvími). Pro celek byla slavnou érou první polovina 20. století, přesněji doba před druhou světovou válkou, kdy získal všech svých 11 mistrovských trofejí. Po válce byl vybrán, aby reprezentoval Belgii v rámci Veletržního poháru (na který později navázal Pohár UEFA), poté ale na dlouhou dobu z ligové mapy zmizel.

Hned v první sezoně po návratu mezi elitu, v ročníku 2021/22, dokázal vyhrát základní část ligy. V nadstavbové skupině o titul však unionisty nakonec přetlačil zkušený tým Brugg. Ve své druhém prvoligovém roce Royale Union potvrdil, že se nejednalo o náhodu. Základní část dokončil na druhém místě se shodným počtem bodů jako vedoucí Genk. V extrémně dramatickém závěru nadstavby nakonec ukořistily titul Antverpy, o bod před druhým Genkem i třetím Royalem.

Za znovuzrozením klubu stojí především jeho noví majitelé. V roce 2018 se jím stal nejdřív Tony Bloom, který vlastní také anglický Brighton. Od loňska je majoritním akcionářem Alex Muzio, Bloomův společník. Velmi zajímavý a úspěšný je i způsob vedení klubu, který spočívá ve filozofii "levně nakoupit – draze prodat". V dresu Royalu Union si jméno udělali například Kaoru Mitoma, který září v anglické Premier League v barvách Brightonu nebo hvězda aktuální sezony a německého Leverkusenu Victor Boniface. Na špičce tabulky se tým drží i v aktuálním ročníku.

Finanční stabilita + líheň talentů = ambice

RWD Molenbeek (celým názvem Racing White Daring Molenbeek) navazuje na několik dalších úspěšných klubů z historie. Ekonomicky se postavil na nohy (respektive byl v roce 2015 zcela znovu založen) také díky zahraničnímu investorovi. Klub vlastní Američan John Textor, jemuž patří také anglické Crystal Palace (což je pikantní, protože tomu je největším rivalem právě Brighton).

Molenbeek, čtvrť v centru Bruselu, je vyhlášenou líhní talentů. Z mládežnických výběrů klubu RWD a jeho předchůdců vyšli například Michy Batshuayi nebo Adnan Januzaj. V tomto ročníku si jakožto nováčci nevedou fotbalisté Molenbeeku špatně. Jsou blízko tomu, aby se po konci základní části účastnili prostřední nadstavbové skupiny, tudíž by se tak vyhnuli boji o záchranu.

Vpravdě derby týden začne v Bruselu ve čtvrtek, kdy se odehraje duel mezi Saint-Gilloise a Anderlechtem v rámci čtvrtfinále poháru, které bylo minulý týden odloženo kvůli sněhové kalamitě v Bruselu. V neděli se aktuálně první dva celky tabulky utkají znovu v lize. Oba soupeři změří síly od roku 2021, kdy jsou unionisté opět součástí prvoligového pelotonu, poosmé. A Royale Union zatím drží nevídanou bilanci, neboť ve všech sedmi dosavadních ligových kláních nad Anderlechtem vždy zvítězil.

RSC má fanoušky napříč celou Belgií, v její frankofonní i vlámské části. Royale Union získal díky svému raketovému prosazení se do špičky ligy na popularitě také. Klub si oblíbili především ti obyvatelé Bruselu, kteří se v zemi nenarodili, velmi často jde o zaměstnance mnohých evropských institucí. Podle oficiálních statistik takzvaných expatů z ostatních zemí Evropské unie jich žije v Bruselu kolem 100 tisíc, tvoří tedy cca desetinu populace města. Bruselské derby je tedy tak trochu i soubojem tradiční belgické značky a "hipsterského" a velmi úspěšného moderního klubu oblíbeného z velké části mezi cizinci.

Royale Union čeká tři dny nato střet i s druhým městským rivalem. Derby mezi Royale Union Saint-Gilloise a RWD Molenbeek dostalo přezdívku podle typického, sebeironického bruselského humoru zvaného zwanze. První Zwanze derby v rámci nejvyšší soutěže skončilo 3:2 pro Royale Union.

Čtvrtek 25. ledna

Bruselské derby (pohár)

Royale Union Saint-Gilloise – RSC Anderlecht

Neděle 28. ledna

Bruselské derby (liga)

RSC Anderlecht – Royale Union Saint-Gilloise

Středa 31. ledna

Zwanze derby (liga)

Royale Union Saint-Gilloise – RWD Molenbeek

Další derby týdne

Středa 24. ledna

Nizozemsko – KNVB Beker (pohár)

Feyenoord – PSV Eindhoven

De Kraker ("Křupavý" zápas)

Tradiční šlágr nizozemského fotbalu mezi Feyenoordem Rotterdam a PSV Eindhoven se nazývá De Kraker, což by se dalo volně přeložit jako "křupavý" zápas. První jejich duel sezony, kdy se střetly o Superpohár, vyhrálo PSV 1:0. V lize pak zvítězilo rovněž (2:1). Nyní proběhne De Kraker i v rámci domácího poháru.

Pátek 26. ledna

Austrálie – A-League

Melbourne Victory – Sydney FC

The Big Blue ("Velká modrá bitva")

Mezi dvěma nejvýznamějšími městy Austrálie – Sydney a Melbourne – panuje velká rivalita. Fotbalové derby největších týmů obou sídel se nazývá The Big Blue, protože jejich klubovou barvou je modrá. A také proto, že v australské angličtině výraz blue znamená boj, rvačku nebo hádku.

Neděle 28. ledna

Anglie – FA Cup (pohár)

West Bromwich Albion – Wolverhampton

Black County derby (Derby o Black County)

Název Black Country (Černá země) se pro západní část anglického Midlands vžil v polovině 19. století, tedy v době největšího rozmachu průmyslové revoluce v Anglii. Krátce poté tu vznikly dva historicky nejvýznamnější kluby regionu, které se nyní střetnou v tradičním FA Cupu.

Belgie – Jupiler Pro League

Sint-Truiden – KRC Genk

Limburg derby (Limburské derby)

Derby mezi Sint-Truidenem a Genkem je lokální rivalitou dvou měst v Limbursku, vlámské provincii na východě Belgie. Obě města leží 35 km od sebe. Lepším ze dvojice je KRC Genk. Velké jméno má hlavně díky své akademii, která vychovala hráče, jako Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois nebo Leandro Trossard. Poslední vzájemný střet skončil remízou 3:3, i když po poločase vedl Sint-Truiden 3:0.

Švýcarsko – Super League

Grasshoppers – FC Curych

Zürcher derby (Curyšské derby)

Basilej a Curych patří mezi nejvýznamnější města ve Švýcarsku. Obě jsou v převážně německy mluvící části alpské země. Už to je jedním z důvodům jejich vzájemné rivality. Ta se přenáší i do sportu, nejvíc do fotbalu. Velká rivalita panuje mezi FC Basilej a FC Curych. Ten sdílí nevraživost i se svým městským sousedem, kterým je Grasshopper Club.

Chorvatsko – HNL

Hajduk Split – HNK Rijeka

Jadranski derby (Jadranské derby)

Jarní část chorvatské ligy startuje zhurta. Utkají se první dva celky tabulky a navíc velcí rivalové. Jadranské derby mezi dvěma největšími kluby z pobřežních chorvatských měst Splitu a Rijeky je proslulé bouřlivou atmosférou, kterou mají na svědomí fanouškovská uskupení obou klubů – takzvaná Torcida Hajduku Split a Armada, která stojí za HNK Rijeka.

Brazílie – Campeonato Paulista (státní liga)

Palmeiras – Santos FC

Clássico da Saudade („Nostalgické“ clásico)

Clássico da Saudade (zhruba přeloženo jako Derby nostalgie) je fotbalové klání mezi jedněmi z největších klubů státu Sao Paulo. Jde dokonce o dva nejúspěšnější kluby v historii celé brazilské nejvyšší soutěže, hráči Palmeiras vyhráli 11 ligových titulů a Santos osm.

Úterý 30. ledna

Corinthians – Sao Paulo

Clássico Majestoso (Majestátní clásico)

Odveta semifinále Brazilského poháru mezi dvěma velkými týmy ze Sao Paula. Derby mezi Sao Paulo FC a Corinthians se nazývá Clássico Majestoso. Jde skutečně o "majestátní derby", které se odehrálo už víc než 350krát. První semifinále skončilo 2:1 pro Corinthians. V revanši má výhodu domácího prostředí Sao Paulo FC.