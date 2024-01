Derby Week: Jeden ostrov, dva kluby – duel o Korsiku má silný nádech nacionalismu

Korsika, po Sicílii, Sardinii a Kypru čtvrtý největší ostrov ve Středozemním moři, patří Francii. Je místem narození Napoleona Bonaparta, krajinou olivovníků a citrusovníků a nedotčené přírody s množstvím ledovcových jezer v horách a bělavých písečných pláží na pobřeží. A také je místem, které je rozděleno na dvě konkurenční poloviny. Stojí proti sobě sever a jih ostrova, města Bastia a Ajaccio, a tudíž i jejich fotbalové kluby.

Korsika leží 180 kilometrů od břehů francouzského Azurového pobřeží a jen 80 kilometrů od italského Toskánska. Itálie jí tak je bližší nejen geograficky, ale i kulturně. Oficiální jazykem je sice francouzština, nicméně mezi 350 tisíci Korsičany je velmi často slyšet italština nebo korsičtina (která k ní má velmi blízko).

Vztahy s pevninskou, "mateřskou" Francií jsou z mnoha důvodů napjaté. To se odráží v politice a dalších aspektech fungování korsické společnosti, jejíž důležitou součástí je i fotbal. Nejlepší korsické kluby se na ty velké z Francie vždycky chtějí vytáhnout. Dlouhodobě jsou nejsilnějšími reprezentanty ostrova celky SC Bastia a AC Ajaccio.

Především Bastia vykazuje jako klub společně se svými fanoušky silné prvky korsického nacionalismu. Názorově se vyjadřují někdy až separatisticky, podporují tendence k nezávislosti ostrova. Korsickou identitu utužují i používáním lokálního jazyka. Tým i jeho příznivci jsou známí jako Turchini (korsicky Modří). Velmi častá je prezentace také dalších zdejších atributů.

Bastia versus Ajaccio, to je souboj severu proti jihu Korsiky. P3K / Google Maps

Jednoznačně nejvýraznějším z nich je černá maurská hlava, kterou lze najít všude po ostrově a na mnoho způsobů. Jde o víc než tisíc let starý symbol, jenž odkazuje s největší pravděpodobností na vítězství nad nájezdy maurských, muslimských králů. Maurská hlava je vyobrazena na oficiální korsické vlajce a znaku (hlavním znamením je i pro sousední Sardinii), ve svém logu jí využívá i SC Bastia. Také symbolika a postoje AC Ajaccio stojí na místní tradici. Bez nadsázky se dá říct, že všechno, co je korsické, má na sobě černou, maurskou hlavu.

Tamní kluby a jejich fanoušci cítí rivalitu vlastně vůči všem pevninským soupeřům. Nejdivočejší je z jejich pohledu soupeření s Nice a s Monakem. Především zápasy Bastie (která leží na severu ostrova blíž francouzské pevnině) proti Nice, respektive Monaku, jsou často označovány jako Derby o Středozemní moře (Derby de la Mediterranée). Často je však pod tímto názvem známý duel dvou velkých klubů z pobřeží – Monaka a Marseille.

Velkým protivníkem v očích Korsičanů je kvůli politickému napětí mezi hlavním městem a ostrovem samozřejmě i Paris Saint-Germain. Je však nutné podotknout, že tyto rivality mezi korsickými týmy a celky z pevniny jsou tak trochu jednostranné. Silné vášně vyvolávají de facto jen na straně ostrovních zástupců.

Velké kluby z Francie mají své hlavní soky ve vlastních řadách, soupeří především mezi sebou. Cesty na zápasy na Korsiku však pro ně nikdy nejsou pohodovým výletem, z nějž si snadno odvezou tři body. Klání, která však zaručeně přinášejí emoce na obou stranách, jsou vzájemné bitvy Bastie a Ajaccia o titul nejlepšího týmu ostrova.

Sever proti jihu

Území Korsiky se dělí na dvě administrativní jednotky. Na severu leží departement Haute-Corse. Jeho centrem je Bastia, hlavní přístav ostrova a město s největším rozvojem podnikání a obchodu. Jižní část spravuje departement Corse-du-Sud. Sídlem a hlavním městem celé Korsiky je Ajaccio, které je i populačně největším městem ostrova. Oba regiony i jejich správní města jsou obrovskými rivaly. A jejich obyvatelé se vidí jako ti lepší a "korsičtější". Jednou z nejlepších příležitostí, kde si Bastia a Ajaccio mohou poměřit své síly, je fotbal.

Korsické derby sice nyní probíhá "jen" na úrovni druhé nejvyšší soutěže, na jeho důležitosti to však nic neubírá. Není to tak dávno, kdy bylo součástí prvoligového kalendáře. Bastia a Ajaccio se v Ligue 1 potkávaly mezi lety 2012-2014, předtím dokonce po dobu čtyř sezon v rozmezí let 2003-2007. V nejvyšší soutěži se ostrovní rivalové střetávali i v 70. letech 20. století. Z této doby pochází i největší úspěch korsického fotbalu – v roce 1978 se Bastia probojovala až do finále Poháru UEFA (kde nestačila na PSV Eindhoven), v roce 1981 pak vyhrála Francouzský pohár.

Lepší výsledky má Bastia historicky i v rámci derby. Těch proběhlo dosud pouze 40. Oba korsické kluby se v rámci hierarchie ligových soutěžích totiž často míjejí. Fotbalisté Bastie se z výhry radovali ve 21 duelech, 12× zvítězilo Ajaccio. Minulé derby však na podzim vyhrál právě tým Ajaccia (2:0)

Korsické derby s pořadovým číslem 41 má výkop v pondělí 5. února ve 20:45 SEČ. Sledujte ho na Livesportu. Oba týmy se v tabulce nacházejí níž, než by si přály, a body ze vzájemného střetnutí by se jim tak hodily jako sůl.

Další derby týdne

Sobota 3. února

Anglie – Premier League

Brighton – Crystal Palace

"El Gatwicko" (Derby o letiště Gatwick)

Derby mezi Brightonem a Crystal Palace z jižního Londýna se přezdívá buď podle dálnice M23 nebo také podle letiště Gatwick, které se nachází na půl cesty mezi oběma městy. Brighton leží na pobřeží 75 km jižně od anglické metropole. El Gatwicko velmi často končí výsledkem 1:1.

Nizozemsko – Eredivisie

Ajax Amsterdam – PSV Eindhoven

De Topper ("Topový" zápas)

V nizozemském fotbale je největší rivalitou zápas mezi amsterdamským Ajaxem a rotterdamským Feyenoordem (takzvaný De Klassieker). V těsném závěsu je však souboj dvou historicky nejlepších týmů. Tím druhým je po Ajaxu (36 titulů) celek PSV Eindhoven (24). PSV v aktuální sezoně navíc tabulce Eredivisie jednoznačně vévodí.

Brazílie – Campeonato Mineiro (státní liga)

Atlético Mineiro – Cruzeiro

Clássico Mineiro (Clásico státu Minas Gerais)

Atlético Mineiro a Cruzeiro jsou kluby z Belo Horizonte, metropole brazilského státu Minas Gerais. Jejich derby se označuje přídomkem mineiro – takzvaným obyvatelským jménem pro něco, co pochází právě z Minas Gerais. Clássico Mineiro se odehrálo už víc než 500krát.

Neděle 4. února

Anglie – Championship (2. liga)Middlesbrough FC – Sunderland AFC

Tees-Wear derby (Derby řek Tees a Wear)

Pro Sunderland je vedle Newcastlu (o jejich rivalitě pojednával Derby Week dřív) derby i zápas proti Middlesbrough, třetímu velkému klubu ze severu Anglie. První zápas Sunderlandu s Middlesbrough této sezony vyzněl jasně pro hosty od řeky Tees ("Boro" zvítězilo 4:0).

Chorvatsko – HNL

HNK Rijeka – NK Istra 1961

Derby della Učka (Derby o pohoří Učka)

O derby klubů z chorvatské Istrie – HNK Rijeka a Istra 1961 – psal Derby Week na začátku sezony. V jejich letním střetnutí nadělila Rijeka svému rivalovi "kanára" (6:0). Druhé derby v říjnu skončilo 1:1 a nyní je na programu už třetí vzájemné klání v ročníku.

Brazílie – Supercopa do Brasil (superpohár)

Palmeiras – Sao Paulo

Choque-Rei ("Střet králů")

Palmeiras a Sao Paulo FC patří mezi největší a nejúspěšnější brazilské kluby. Oba sídlí v Sao Paulu. Jejich souboji se říká "Střet králů". Nyní se utkají o brazilský Superpohár. Jejich bilance je aktuálně neuvěřitelně vyrovnaná – oba celky vyhrály 116krát, 112 zápasů skončilo nerozhodně.

Řecko – Super League

Panathinaikos – Olympiakos Pireus

Derby of the eternal enemies (Derby věčných nepřátel)

Dva největší řecké kluby (Olympiakos získal 47 titulů, Panathinaikos jich má na kontě 20), a tím pádem i dva největší rivalové z Atén, se utkávají už počtvrté v sezoně. Nedávno Panathinaikos vyřadil Olympiakos po dvojzápase z osmifinále domácího poháru na penalty a vyhrál i první, ligové derby.

Francie – Ligue 1

Olympique Lyon – Olympique Marseille

Choc des Olympiques (Střet Olympiků)

V říjnu 2023 byl "Střet Olympiků" odložen kvůli útoku příznivců Marseille na týmový autobus Lyonu. Tomuto incidentu, ale i mnohému dalšímu, se věnoval podcast Livesport Daily s odborníkem na francouzský fotbal Štěpánem Toumou. V prosincové dohrávce vyhrála Marseille 3:0. Lyon má svému rivalovi z jihu Francie v odvětě co vracet.

Itálie – Serie A

Inter Milán – Juventus

Derby d’Italia (Derby o Itálii)

Přestože zápas mezi Interem a Juventusem není městským ani regionálním derby a oba kluby mají své hlavní městské rivaly, je jejich klání nazýváno jako Derby o Itálii. Je to jeden z největších zápasů v zemi, a to i proto, že obě města – Milán a Turín – jsou velkými ekonomickými a politickými konkurenty.

Španělsko – La Liga

Real Madrid – Atlético Madrid

El derbi Madrileño (Madridské derby)

Od začátku roku 2024 se Madridské derby uskuteční už potřetí! Obě dosavadní klání byla velmi zajímavá. Semifinále španělského Superpoháru v saúdskoarabském Rijádu skončilo výhrou Realu 5:3 po prodloužení. V Copa del Rey Atlético porážku svému městskému rivalovi oplatilo (4:2 také až po prodloužení). Nyní se Real s Atlétikem střetnou v lize. První zápas v září vyhrálo Atlético 3:1.

Brazílie – Campeonato Carioca (státní liga)

Vasco da Gama – Flamengo

Clássico dos Milhoes (Clásico milionů lidí)

Derby mezi kluby Vasco da Gama a Flamengem, dvou velkých týmů z Rio de Janeira, se nazývá Clásico milionů, kde "miliony" představují obrovské fanouškovské základny, které oba kluby získaly už ve 20. letech 20. století. V té době totiž vévodily fotbalu v oblasti Rio de Janeira.

Úterý 6. února

Maďarsko – OTP Bank Liga

Ferencváros – MTK Budapešť

Örökrangadó (Věčné derby)

Örökrangadó (v maďarštině Věčné derby) je soubojem dvou historicky nejlepších týmů nejen z hlavního města Budapešti, ale i v rámci celého Maďarska. Ferencváros získal celkem 34 titulů. MTK má na kontě 23 prvenství. První derby sezony opanoval jednoznačně Ferencváros (6:1).