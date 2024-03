Norsko – Česko: Jak zastavit Haalanda? Proti Haškovu týmu to bude mít v šestnáctce těžší, říkají data

Jak zastavit Haalanda? Proti Česku to bude mít v šestnáctce těžší, říkají data

Že je norský fotbalový zabiják Erling Haaland (23) mnohem nebezpečnější na klubové úrovni v dresu Manchesteru City než v norské reprezentaci? Možná ano, možná ne. Vždyť v národním týmu odehrál 29 zápasů a má v nich na kontě 27 gólů. Slabý den mívá jen málokdy… Data, která o něm shromáždila prestižní britská společnost Opta, však naznačují, že proti Česku by ho mít mohl.

Kvůli zranění absolvoval Haaland v kvalifikaci na letošní mistrovství Evropy jen pět z celkových osmi duelů. A není velké překvapení, že Norové ani jeden ze tří zápasů, v nichž chyběl, nezvládli (ve Španělsku podlehli 0:3, v Gruzii remizovali 1:1 a ve Skotsku 3:3). Naopak Haaland vyšel naprázdno v jediném utkání a celkem nasázel šest branek.

I když si v této sezoně v národním týmu vypracoval nižší průměrnou hodnotu xG (0,8) než v City (1,0), byl v zápasech za svou rodnou zem daleko efektivnější (úspěšnost střelby 55 % a průměr 1,1 branky na zápas). V klubu promění v gól přesně každou čtvrtou ránu mezi tři tyče a průměr má 0,9. Nižší číslo je dané i daleko větším počtem zápasů. Jeho role v reprezentaci je však trochu čitelnější, Haaland se totiž daleko méně zapojuje do mezihry a rozdíl při tvorbě gólových šancí pro ostatní je markantní (v průměru na 90 minut 0,6 za Norsko a 1,1 za City).

Srovnání v aktuální sezoně. Livesport

Před českými obránci je úkol vynulovat momentálně nejlepšího útočníka (ne-li fotbalistu vůbec) na světě. Jak na to? David Zima, Tomáš Holeš a Ladislav Krejčí, kteří jsou nejzkušenějšími stopery české sestavy, budou muset být na norském kolosu nalepeni a využít své fyzické hry. Co se týče parametrů, má nad nimi protivník navrch, ještě než vstoupí na hřiště (195 cm, 88 kg). Zima (192 cm) a Krejčí (191 cm) se mu aspoň rovnají výškově (a tedy ve vzduchu), v silových soubojích však Nor uplatní svých nejméně osm kil navíc.

Klíčové je nenechat jej v klidu převzít míč, a to především těsně kolem šestnáctky a v ní. Ostatně 26 ze svých 27 tref v reprezentačním dresu vstřelil Haaland právě z prostoru uvnitř pokutového území. Vzhledem k tomu, že jen třikrát se do něj s gólovým poselstvím dostal sám po vlastní akci, která vyžadovala urazit alespoň pět metrů s míčem na noze, jako zásadní se jeví ucpat přítok přihrávek na jeho adresu.

Mapa Haalandových gólových střel v reprezentaci. Opta by Stats Perform

O ně se stará především tahoun Arsenalu Martin Ödegaard, i když gólových pasů má nejvíc na svědomí Haalandův parťák z útoku Alexander Sörloth (čtyři), Ödegaard je spolu s Kristianem Thorstvedtem na třech. Nezastavitelnému Norovi naměřily radary v této sezoně Ligy mistrů rychlost 35,5 km/h, v City mu posílá Kevin de Bruyne jednu přihrávku za obranu za druhou, čeští beci si budou muset dát pozor i na jeho náběhy za zadní linii.

Statistiky však stojí na straně Součka a spol., vždyť v celé minulé kvalifikaci na Euro dostali po střelách z pokutového území (tedy z Haalandova teritoria) jen čtyři góly, což je pátý nejlepší výsledek ze všech účastníků.

Další recept na vynulování Haalanda nabídli Španělé, kteří se věnovali zejména Ödegardovi a Norové doma prohráli 0:1, přičemž k obávanému snajprovi za celý zápas proniklo jen pět přihrávek, což bylo nejméně v rámci celé kvalifikace. A totéž platilo i o jeho dvorním zásobovači, jemuž La Roja dovolila za celý zápas jediný pas do finální třetiny. V českém podání práce pro čerstvě zvoleného Fotbalistu roku Tomáše Součka, oba se navíc znají z Premier League.

Srovnání podle údajů z této sezony. Opta by Stats Perform

Pro český tým může duel s absolutní ofenzivní špičkou suplovat blížící se souboj s Portugalskem na Euru, kde soupeře povede Cristiano Ronaldo. Pětinásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu planety je i ve 39 letech mistrem oboru a v kvalifikaci na Euro nasázel víc branek než on jen Belgičan Romelu Lukaku.

S Haalandem jsou si v mnohém hodně podobní. Oba jsou koncoví hráči, kteří si hledají přihrávky co nejblíž soupeřově brance nebo v šestnáctce. Seveřanových pouhých 24 doteků s míčem na zápas jasně odkazuje na to, s jakými úmysly chodí na hřiště. Norsko i Portugalsko patří k hrstce národních týmů světa, které výrazně charakterizuje jejich střední útočník. Večerní zápas tak Haškovu trenérskému štábu poslouží jako cenný studijní materiál pro duel, v němž už půjde o cenné body.