Němci po vyhazovu trenéra v přípravě porazili Francii, Maguire si dal vlastní gól

Němečtí fotbalisté v prvním zápase po odvolání trenéra Hansiho Flicka porazili v přípravě 2:1 vicemistry světa z Francie. Vítěznou branku vstřelil v 87. minutě záložník Leroy Sané (27) a jeho tým uspěl po pěti utkáních. Anglie zvítězila 3:1 ve Skotsku.

Flick skončil u týmu po sobotním debaklu 1:4 s Japonskem a v Dortmundu byl na lavičce jako hlavní dočasný kouč Rudi Völler. Mistr světa z roku 1990 mohl už ve čtvrté minutě slavit poté, co Müller před bránou zpracoval těžký Henrichsův centr a pohotově zakončil. Zkušený útočník skóroval v národním týmu poprvé od června 2022 a duelu s Itálií.

V 87. minutě Sané zužitkoval Havertzovu kolmici za obranu a překonal Maignana podruhé. Francouzi, na jejichž lavičce náhradníků zůstal celý zápas hvězdný kanonýr Mbappé, v 89. minutě už jen snížili díky Griezmannově penaltě. Němci zdolali dnešního soupeře po šesti zápasech a více než devíti letech.

Statistiky utkání. Livesport

"Nebylo pro nás jednoduché tuhle negativní sérii, za kterou jsme sami také mohli, snášet. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, ale emočně to dnes bylo osvobozující," řekl Müller. "Tohle byl balzám na duši - jak pro fanoušky, tak pro nás. Byly to zvláštní dny, o to je lepší, že jsme to zakončili vítězstvím. Rudi nás dnes naladil na zápas a nakonec to fungovalo," uvedl s úlevou brankář Marc-André ter Stegen.

Skotsko se utkalo v Glasgowě s Anglií na počest 150. výročí od prvního vzájemného utkání. Výběr Albionu se ujal vedení dvěma "slepenými" brankami v prvním poločase, trefili se Foden a Bellingham. Po změně stran domácí snížili po Maguireově vlastním gólu, v 81. minutě ale uzavřel skóre anglický kapitán Kane.

Anglie zaznamenala rekordní 600. výhru v mezinárodních utkáních. Skotsko prohrálo po pěti výhrách, díky kterým vede kvalifikační skupinu o Euro a je blízko postupu.

Hodnocení hráčů. Livesport

