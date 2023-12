FPL před 14. kolem: Zastíní Salah konečně Haalanda? Je tady šílený měsíc prosinec

Je tady prosinec, pro všechny hráče Fantasy Premier League vzhledem k nabitému programu ten nejšílenější fotbalový měsíc. Tohle 31 dní dlouhé období se vyplatí neprospat, v opačném případě to může být hodně znát na vašem postavení v lize. Jaké tahy provést a proč? To vše v tradičním FPL před 14. kolem.

Přestože minulý týden začal na body poněkud ospalým zápasem mezi Manchesterem City a Liverpoolem, nakonec nebyla o vzrušení nouze. Připravovali jsme se na nefalšovanou jízdu, která se nakonec proměnila spíše v taktickou bitvu. Hráči FPL však mohli tento zápas sledovat s o něco větším adrenalinem, protože v něm nastoupili Erling Haaland (14,0) a Mohamed Salah (13,0), dva nejoblíbenější kapitáni předchozího kola.

Kdo bude kapitánem?

Pro mnohé velmi nečekaně obě hvězdy bodovaly, přestože byly v zápase k vidění jen dva góly. Blonďatý Nor otevřel skóre zápasu, přičemž Salah Egypťan sehrál důležitou roli při vyrovnávající brance Trenta-Alexandra Arnolda. Všichni tedy mohli být do jisté míry spokojeni. Pokud ovšem někdo nešel proti proudu a nenasadil kapitánskou pásku Heung-Min Sonovi (9,6).

Nyní se zdá, že nejrozumnější volbou kapitána bude Salah, kterého čeká domácí zápas s Fulhamem. Tým Marca Silvy si v defenzivě zrovna nelibuje, takže by měl mít na Anfieldu problém. Egypťan se na domácí půdě cítí nejlépe a zejména proti "slabším" týmům pravidelně skóruje.

Haalanda čeká poněkud větší výzva v podobě Tottenhamu. Norský reprezentant je samozřejmě nejlepším střelcem letošní sezony a jen zřídkakdy zklame, přesto bude čelit opravdu silnému týmu trenéra Angeho Postecogloua. Je pravděpodobné, že Nor bude opět v řadě sestav figurovat jako kapitán, podle nás by ale měla padnout volba na Salaha.

Stěhování středních záložníků

Tématem týdne ve FPL je samozřejmě situace ve středu pole. Zatímco v této části hřiště se můžeme spolehnout na výkony lídrů, tedy Salaha, Sona nebo Bukaya Saky (8,8), kolem těch o něco levnějších hráčů, do kterých se přesto vkládají velké naděje, je mnoho otazníků.

Zranění si přivodil Jarrod Bowen (7,6). Ten podle kouče West Hamu Davida Moyese v minulém kole připadal v úvahu při volbě sestavy, přesto nakonec nebyl ani na lavičce. Totéž platilo pro Kaora Mitomu (6,5), který nicméně ve čtvrtek hrál v evropských pohárech od první minuty. Samozřejmě se stále prodává také James Maddison (7,9), který je mimo hru rozhodně delší dobu, ale někteří si ho přesto ponechali v sestavě.

Aby toho nebylo málo, došlo také ke zranění Eberechiho Ezeho (6,2), jenž se teprve nedávno vrátil po zranění a v barvách Crystal Palace vypadal skvěle. Pokud ho někdo koupil, třeba na naše doporučení z minulého týdne, musí nyní vyplýtvat další přestup.

Je třeba se poohlédnout po náhradách za dobrou cenu. Zatím jsou hlavní volbou Bryan Mbeumo (7,0), jehož Brentford čeká Luton, a také Anthony Gordon (5,9), který se v minulém kole proti Chelsea blýskl 13 body. O něco riskantnější volbou jsou naopak Jeremy Doku (6,7) a Cole Palmer (5,3), kteří si získali pozice ve svých týmech.

Koho koupit?

Jako každý týden vám nabízíme několik hráčů, jejichž nákup stojí za zvážení.

Bryan Mbeumo (7,0) – Přiznejme si, že jde před víkendem o poměrně jasnou volbu. Brentford hraje doma proti Lutonu, který na tom není zdaleka tak špatně, jak si mnozí z nás myslí, ale přesto stále patří k nejhorším týmům v Premier League. Kamerunec je v ofenzivě jasným lídrem svého týmu a v následujících kolech bude čelit slabším soupeřům. Při současné situaci se zraněními mezi záložníky je to volba, která nepotřebuje příliš komentářů.

Ethan Pinnock (4,6) – Jamajský stoper je jedním z pěti hráčů Brentfordu, kteří v této sezoně nastoupili v každém ligovém utkání v základní sestavě, a kromě Mbeuma jediným, který odehrál plnou minutáž. Kromě spolehlivosti nabízí také hrozbu v ofenzivě – přestože je středním obráncem, pouze pět jeho spoluhráčů v těchto zápasech vystřelilo vícekrát na branku soupeře. Pinnock už v těchto zápasech jeden gól vstřelil, je pátý v týmu, co se týče očekávaných gólů (xG), a má velké šance i na čisté konto.

Konstantinos Tsimikas (4,7) – Pokud někdo o Řekovi pochyboval, nyní už by neměl. Andy Robertson (6,4) ještě zůstane nějaký čas bez míče a Tsimikas je skvělou volbou pro nabitý prosincový program. Liverpool čekají zápasy se slabšími soupeři a bývalý obránce Olympiakosu se často pouští do ofenzivy, zatímco obrana The Reds patří k nejsilnějším v lize.

Harry Toffolo (4,4) – Obránce Nottinghamu Forest pro vás může být zajímavou volbou, pokud potřebujete ušetřit v obraně a zároveň sbírat body. Průměr 4 body na zápas z něj dělá 13 nejlepšího obránce ligy, což je při cenovce 4,4 milionu velmi slušná vizitka. K tomu si přidejte i poměrně příjemný los v podobě Evertonu, Fulhamu a Wolves.

Morgan Gibbs-White (5,7) – I druhý tip je z Nottinghamu. Gibbs-White prožil v minulém kole skvělý zápas, ve kterém si připsal dvanáct bodů. Ale to ještě nemusí znamenat, že je na jeho pořízení pozdě. I pro něj platí teze o příjemném losu v dalších zápasech, navíc zahrává penalty a rohové kopy. V ranku záložníků pod 6 milionů patří k těm nejlákavějším.

Dominik Szoboszlai (7,1) – Nakonec nabízím maďarského záložníka Liverpoolu. Už dvakrát v této sezoně se v domácím zápase dostal na dvouciferný bodový zisk, teď na Anfield Road přijede Fulham, takže proč by se to nemohlo povést potřetí. Pokud bychom se podívali na výkony záložníků Liverpoolu v posledních kolech, konkrétně počínaje GW8, je Szoboszlai druhý nejlepší po Salahovi. V podobném cenovém ranku najdete rozhodně i populárnější volby, pokud se ale chcete trochu odlišit od svých soupeřů v minilize, může být pro vás maďarský hráč správnou možností.