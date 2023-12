FPL před 20. kolem: Čas na odvážná rozhodnutí a velké změny v žebříčku

Šílenství ve fotbalové Fantasy Premier League dosáhne tento víkend svého vrcholu. Z mnoha důvodů půjde o kolo, ve kterém mohou manažeři hodně získat, nebo hodně ztratit. Jste na nadcházející dny dobře připraveni?

Pokud si všichni pro dané kolo vyberou stejného kapitána, je velmi těžké zaznamenat velký vzestup v pořadí, ale také to vylučuje možnost znatelně klesnout. Tím spíš, pokud má každý vedle totožného lídra ve své sestavě tři nebo čtyři hráče stejné se spoustou soupeřů. Teď to ale bude jinak a ve všech tabulkách FPL by mohlo dojít k pořádnému promíchání.

Kdo bude kapitánem?

První otazníky přicházejí s osobou kapitána, který je samozřejmě při každém tahu nejdůležitějším hráčem. Zraněný Erling Haaland (13,9) je z této skupiny prakticky odepsaný, respektive Pep Guardiola ho odepsal svým prohlášením o Norově pozdějším návratu na trávník. Mnoho hráčů doufalo, že norský reprezentant naskočí po příletu z mistrovství světa klubů znovu do Premier League, ale vypadá to, že si ještě pár týdnů odpočine a do hry se vrátí nejdřív v polovině ledna.

Jistým tipem není ani Mohamed Salah (13,3), který byl v průběhu sezony Haalandovou největší konkurencí. Jeho Liverpool bude hrát doma proti Newcastlu, a přestože jsou Straky v poměrně velké krizi, jsou přece jen stále týmem, který na podzim reprezentoval nejlepší soutěž světa v Lize mistrů. Těžko očekávat, že by zde Egypťan vyrukoval s dvouciferným počtem bodů, zvlášt když dvě z jeho posledních tří ligových vystoupení skončila bez gólu či asistence.

Dalšími v pořadí jsou Ollie Watkins (8,8) a Son Heung-min (9,9), ani jeden z nich však není zárukou bodů. Anglický útočník má v této sezoně velmi dobrá čísla a nyní nastoupí doma proti slabému Burnley, přesto není tím, kdo přináší body na počkání. Korejec naopak bude čelit solidnímu Bournemouthu, zatímco jeho Tottenham je v poslední době hodně rozladěný, což nejlépe dokládá čtvrteční porážka 2:4 s Brightonem.

Někdo by mohl být v pokušení zvolit v souvislosti s kapitánem v tomto kole mnohem riskantnější variantu. Jedním z nápadů je svěřit pásku na ruku někomu z Manchesteru City, protože anglický mistr hraje doma proti Sheffieldu Wednesday. Jistý se samozřejmě zdá být start Juliána Álvareze (6,9) nebo Phila Fodena (7,6), ale přece jen je to Guardiolův tým a od jeho kouče nikdy nevíte, co očekávat. Pro zkušené hráče nebude velkým překvapením, když některého ze jmenovaných najdou na lavičce náhradníků.

Šampionáty za rohem

Nejistota s kapitánem však není jedinou, se kterou se hráči FPL musejí vypořádat. Další je personální složení týmů v následujících týdnech. Víkendová sestava bude poslední pro hráče, kteří v lednu odjedou na Africký pohár národů a Asijský pohár. Mezi nimi budou Salah a Son, kteří jsou v drtivé většině sestav. Kdy se vrátí? To nikdo neví, vše záleží na tom, jak se jejich národním týmům bude na turnajích dařit. Mohli by být mimo hru i několik týdnů.

V takovém případě je ovšem prodej takových hráčů téměř nutností. Pak se budou muset najít jejich náhradníci. Těch však na obzoru moc není, protože Kevin de Bruyne (10,2) je stále zraněný (a v této sezoně odehrál jen 20 minut) a Bukayo Saka (9,0) vedle toho, že je v mnoha sestavách, v poslední době příliš bodů nezískává, takže nemá smysl ho kupovat. Alternativy je tedy třeba hledat jinde.

A to způsobí další zmatek v sestavách, protože se nakonec začnou lišit. Mezi záložníky není jasný kandidát na náhradu za odcházející hráče. Každý se rozhodne pro jiné řešení a jsem přesvědčen o tom, že ne všechna se osvědčí. Pak zase dojde k mnoha vzestupům a pádům v žebříčku.

Koho koupit?

Cole Palmer (5,6) – nad Angličanem visel přízrak karetního trestu, přičemž ten nyní už vypršel, protože v zápase Chelsea proti Crystal Palace odpočíval kvůli nadměrnému počtu žlutých napomenutí. To způsobilo, že ho někteří hráči prodávali, ale nyní se naskýtá ideální příležitost k jeho získání zpět. Palmer bude v následujících kolech hrát proti o něco slabším týmům a v sobotu se utká s Lutonem. Nehrozí mu vyloučení a není na žádném turnaji, takže je solidní posilou.

Phil Foden (7,6) – samozřejmě si stojím za svými slovy, že Angličan může nějakým zázrakem skončit na lavičce náhradníků, ale přesto se při absenci De Bruyneho a Haalanda jeví jako nejspolehlivější součást sestavy Citizens. Ve střetnutí se Sheffieldem by měl být ofenzivním lídrem anglických mistrů a netřeba dodávat, že Manchester City by se měl v tomto zápase střelecky prosadit. Foden se pro toto kolo jeví jako velmi silná volba.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících v FPL)

Phil Foden (7,6) – Anglický reprezentant předvedl v zápase s Evertonem výborný výkon, jejž korunoval gólovou ranou zpoza hranice šestnáctky. Z mého pohledu je nejvhodnější alternativou z Manchesteru City k Juliánu Álvarezovi, kterého jsem zde zmínil v minulém kole. Foden v roli podhrotového hráče ukazuje svůj nejlepší fotbal a věřím, že ho Pep Guardiola opět nechá hrát na této pozici i proti Sheffieldu United, kdy je pro Citizens povinnost proti nejhoršímu týmu soutěže zvítězit. Angličan může být pro řadu manažerů také velmi odvážnou volbou na kapitána v tomto kole.

Jarrod Bowen (7,9) - Zápasy 20. kola budou pro mnoho reprezentantů poslední šancí ukázat se před odjezdem na kontinentální šampionáty. Chybět budou zejména klíčoví hráči záložní řady jako Salah a Son. Z dlouhodobého hlediska je pro mě nejlepší náhradou hvězda West Hamu. Angličan si proti Arsenalu připsal kontroverzní asistenci u gólu Tomáše Součka (4,9) a bodoval ve třetím zápase po sobě. V tomto kole se Bowen představí proti Brightonu, který se bude muset obejít bez vykaertovaného Lewise Dunka (5,0), a poté se Kladiváři utkají se Sheffieldem a Bournemouthem.