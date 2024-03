FPL před 27. kolem: Je čas začít myslet na kolo s pouhými čtyřmi zápasy

Ve Fantasy Premier League nás čeká 27. kolo, ale buďme upřímní – nejdůležitější je nyní to, jak se připravíme na 29. hrací týden, což je hlavní téma dnešního článku.

Proč tomu tak je? Inu, právě ve 29. hracím týdnu nás čeká jediné kolo sezony, které se ani trochu nepodobá žádnému jinému, protože se odehrává během čtvrtfinále FA Cupu. To znamená, že ligové zápasy týmů, které se účastní poháru, budou odloženy, a tak se po výsledcích 4. kola FA Cupu z tohoto týdne zdá, že ve 29. kole FPL nás čekají pouze čtyři zápasy.

Jak se s tím vypořádat?

Ve skutečnosti existují dvě možná řešení, přičemž obě mají svá pro a proti. Jedno je oblíbenější a druhé méně. Jedno z nich vám doporučím, ale neberte mě jako věštce.

Nejjednodušším řešením je použití žetonu "Free Hit", který vám umožní vyměnit všechny hráče pouze na jeden týden, po kterém se vrátíte k předchozí sestavě. V tomto případě můžete bez obav složit sestavu výhradně z hráčů, kteří nastoupí ve 29. kole.

Druhá strategie spočívá v tom, že 29. kolo z velké části obětujete a odehrajete ho s polovinou své sestavy. Tím pravděpodobně oproti jiným hráčů trochu ztratíte, ale ponecháte si svůj žolík, což je nesmírně cenná komodita pro pozdější část sezony.

Této metody se držím každý rok. Krátkodobě kvůli tomu utrpím mírnou ztrátu, ale pak v pozdějším double gameweeku (kdy se hrají odložené zápasy) využiji svůj "Free Hit" a mám plnou sestavu hrající dva zápasy v rámci jednoho kola, což je nesmírně cenné.

Kdo bude hrát ve 29. kole?

Není to ovšem postavené tak, že byste mohli zcela ignorovat to, co se ve 29. kole stane. Do té doby máme ještě tři volné přestupy, takže se rozhodně vyplatí vyhledat hráče, kteří budou v daném kole schopni nastoupit. Pokud však máte v úmyslu využít "Free Hit", pak vás to opravdu nezajímá.

V zápasech naplánovaných na 29. kolo se neobjevuje mnoho špičkových týmů: Burnley - Brentford, Luton - Nottingham, Fulham - Tottenham a West Ham - Aston Villa. Nejsou to kluby, jejichž hráče bychom měli ve svých sestavách, takže spoustu z nás čekají velmi krušné chvíle. Na koho bychom se měli zaměřit?

Téměř povinností bude mít Ollieho Watkinse (8,9), kterého má více než polovina hráčů FPL. Kromě toho by měli být oblíbení hráči Tottenhamu, který patří mezi nejlepší anglické týmy a proti Fulhamu má poměrně snadný zápas. Mimo něj vyčnívají Jarrod Bowen (7,7) a Ivan Toney (8,2). Přiznejme si to – v našich sestavách nebude mnoho hráčů Burnley, Lutonu nebo Nottinghamu Forest.

Malou útěchou vám může být to, že vám prozradím, že v tuto chvíli mám ve svém kádru sotva dva hráče, kteří by měli nastoupit ve 29. kole. Příští tři přestupy však hodlám využít k nákupu hráčů, kteří v něm budou hrát, čímž se dostanu na pět. Hned na začátku bych vás však měl upozornit, že mám stále k dispozici "Free Hit", který hodlám využít v jednom z dvojzápasů, a také "Wild Card", kterou si schovám na konec sezony.

Každý z vás se tedy musí rozhodnout, jak se připraví na 29. kolo, ale nejlepší je rozhodnout se do sobotního odpoledne, jelikož to je termín pro další kolo, a víme, že ve FPL se stejně jako v šachu vyplatí myslet dlouhodobě.

Kdo bude kapitánem?

Než přejdeme k doporučeným hráčům, stojí za to se na chvíli zaměřit na příští kolo, protože nás přece jen čeká standardních 10 zápasů a v nich musíme získat hodně bodů.

Po jeho výkonu v FA Cupu, kdy proti Lutonu vstřelil pět gólů, je jasnou volbou na post kapitána Erling Haaland (14,5). Je pravda, že Manchester City bude hrát derby proti Rudým ďáblům, ale bylo by těžké se obejít bez Nora, který je v tak dobré formě.

Pokud se však někdo chce z tohoto trendu vymanit, může se poohlédnout po Bukayo Sakovi (9,2), Heung-Min Sonovi (9,6) nebo Watkinsovi. Arsenal bude hrát venku proti Sheffieldu United, takže od Gunners očekáváme góly. Spurs budou hrát doma proti Crystal Palace, takže je velká šance, že se Korejec bude podílet na gólech svého týmu. Útočník Aston Villy bude naopak čelit obraně Lutonu, která je zvyklá inkasovat poměrně dost gólů. Nezapomínejme však, že prioritou je Haaland.

A vezměme také v úvahu, že Jürgen Klopp na tiskové konferenci vyloučil, že by o víkendu mohl hrát Mohamed Salah (13,0). Egypťan je tedy jako varianta pro kapitána vyloučen.

Koho koupit

Jarrod Bowen (7,7) – Nejlepší střelec West Hamu v zápase s Brentfordem vstřelil hattrick a navíc si zahraje i ve 29. kole. Pokud zrovna nehodláte využít "Free Hit", měl by pro vás být přestupovou prioritou. Bowen pak bude jedním z nejvíce vlastněných hráčů a rozhodně se vyplatí ho mít v týmu. Na jeho získání není nic špatného, opět střílí góly a jeho tým teď bude hrát proti Evertonu.

Heung-Min Son (9,6) – Ange Postecoglou už potvrdil, že Richarlison (7,1) bude dva až tři týdny mimo hru a díky tomu je Korejec ještě cennější. Je to podobný případ jako Bowen, protože i on bude hrát ve 29. kole a také se ho vyplatí mít už teď. Po návratu z Asijského poháru má nyní dostatek času na odpočinek, protože Tottenham odehrál poslední zápas před čtrnácti dny.

Ivan Toney (8,2) – Pokud se již připravujete na klidný týden a ve svém týmu již máte Bowena a Sona, dalším v pořadí, koho byste měli přivést, je Toney. Útočník Brentfordu sice nyní stojí 8,2 milionu, ale ve 29. kole bude mít ještě větší cenu. Vzhledem k tomu, že hraje pouze osm týmů a většinou se jedná o týmy z dolní poloviny tabulky, bude útočník Bees jednou z větších záruk bodů. Nevýhodou pro něj však je, že do té doby bude hrát proti Chelsea a Arsenalu. Přesto jeho nákup stojí za zamyšlení.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících FPL)

Son Heung-min (9,6) – Tottenham měl v rámci minulého kola volno a mohl se tak připravovat na domácí utkání proti Crystal Palace. Spurs jsou jedním z osmi týmů, které za dva týdny čeká ligový zápas, konkrétně na hřišti Fulhamu, proto jsou jejich hráči vhodným cílem pro FPL manažery, obzvláště pro ty, kteří nehodlají využít "Free Hit". Klíčovým mužem je jihokorejský reprezentant Son Heung-min, který bude chtít rozšířit bilanci dvanácti branek a šesti asistencí. Zranění Brazilce Richarlisona by navíc Sona mělo posunout na pozici devítky, kde v letošní sezoně podával skvělé výkony.

Jarrod Bowen (7,7) – Zdálo by se o týden a dvacet bodů později padá volba i na Jarroda Bowena. Nejen jemu, ale i celému West Hamu, prospěl návrat Lucase Paquety, bez něhož se tým výsledkově trápil. Sám Bowen pak čekal na gól sedm kol. Anglický reprezentant nicméně sestřelil hattrickem Brentford, Kladiváře navíc v dalších utkáních čeká Everton a Burnley, v důležitém 29. kole si zahrají před domácím publikem proti Aston Ville. Bowen bude součástí ideálního "Free Hit" týmu pro GW29, vzhledem k losu však nevidím důvod, proč ho do týmu nepřivést již o dvě kola dříve, zejména pokud jste svoje žetony už využili.

Cole Palmer (5,7) – Do třetice záložník a tentokrát připomínka především pro FPL manažery, kteří využijí za dva týdny "Free Hit". Výsledky a herní projev Chelsea jsou jako na houpačce, je však třeba připomenout, že svěřenci Mauricia Pochettina odehrají do konce ročníku ještě dvě odložená utkání a Cole Palmer, který byl v minulých týdnech poměrně hojně prodáván a jeho cena padla o dvě desetiny, stojí stále pouze 5,7 milionu. To je na hlavní postavu týmu a exekutora penalt skvělá cena. Chelsea nyní čekají zápasy proti Brentfordu a Newcastlu, jejichž obrany v poslední době nevynikají. Věřím, že anglický mladík ještě důvěru splatí a jeho počet vlastníků znovu poroste vzhůru.