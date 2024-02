Haaland po zranění znovu pálí ostrými, City si ale první místo dlouho neužili

Manchester City porazil ve 24. kole Premier League Everton 2:0 a v anglické nejvyšší soutěži triumfoval pošesté v řadě. Favorit si držel územní převahu, první střelu na branku však zaznamenal až v 71. minutě. Pokus Erlinga Haalanda byl však úspěšný a norský kanonýr, jenž krátce před koncem přidal pojistku, svými prvními trefami po zranění poslal Citizens na pár hodin na první místo tabulky. Z něj je ale opět sesadil Liverpool, který vyhrál 3:1 nad Burnley. Stejným výsledkem uspěl Fulham nad Bournemouthem a Sheffield United na hřišti Lutonu. Tottenham si poradil s Brightonem 2:1, Wolves doma nestačili na Brentford.

K zápasu na Etihad Stadium přistoupil tým z Liverpoolu velice zodpovědně. Balon sice na svých kopačkách drželi hráči hostujícího celku jen sporadicky, do větších šancí ovšem favorita dlouho nepouštěli. To se mohlo změnit ve 25. minutě po akci Jérémyho Dokua, jenž z ostrého úhlu hledal před bránou Juliana Álvareze. Do nebezpečného pasu se ale včas položil Jarrad Branthwaite a argentinského útočníka do šance nepustil.

V závěru prvního dějství se po sérii odrazů ocitl ve výborné střelecké pozici Manuel Akanji, jenže jeho jedovatou ránu stihl na poslední chvíli zablokovat kapitán Evertonu James Tarkowski. Druhá půle dlouho nabízela stejnou podívanou jako ta první. Citizens neúnavně obléhali pokutové území týmu z Merseyside, aniž by nějak výrazně ohrozili Jordana Pickforda. Po hodině hry hledal Haaland přihrávkou na zadní tyč Kyla Walkera.

Dwight McNeil však jeho nabídku tečoval mimo hřiště a zabránil tak Angličanovi ve skórování. Dlouho nedobytná defenziva Karamelek kapitulovala v 71. minutě právě zásluhou Haalanda. Norský snajpr si našel prostor v šestnáctce po rohovém kopu a z první střely na bránu uklidnil domácí. Za dalších 14 minut se nejlepší kanonýr soutěže radoval znovu. Po pasu Kevina de Bruyneho se dostal sám před Pickforda a překonal jej efektivním obstřelem.

Fulham vykročil pro tři body již v páté minutě, když Bobby De Cordova-Reid využil podklouznutí jednoho z obránců soupeře a nechytatelně poslal darovaný míč ke vzdálenější tyči. Klub z jižního pobřeží Anglie zahrozil po čtvrthodině hry, kdy nejprve předvedl neadresný, avšak nebezpečný centr do vápna a následně zahrozil díky střele Ryana Christieho po přímém kopu.

Fulham mohl jít do trháku ve 27. minutě, nicméně Andreas Pereira z úhlu nepropálil houf hráčů před bránou. Stav pro domácí zvýšil až Rodrigo Muniz, který se ve 36. minutě po nedůrazném výběhu brankáře dostal ke sklepnutí spoluhráče a nekompromisně zavěsil. Třešně vykřesaly gól naděje, když pět minut po pauze dostal z dorážky míč do sítě Marcos Senesi.

Radost hostů však měla jepičí život, jelikož již v 52. minutě poslal chirurgicky přesný centr do vápna Willian a Muniz pohodlně trefil balon ze vzduchu do zívající branky. Oba celky v pokročilé fázi zápasu znatelně ubraly plyn, což rezultovalo v absenci dalších větších možností. V nastavení ještě domácím fandům zatrnulo, neboť Bernd Leno špatně vyběhl a dal soupeři příležitost snížit. Ta však zůstala nevyužita.

A právě vypůjčený útočník Pobřeží slonoviny mohl jako první otevřít skóre zápasu, když jeho nepovedený centr skončil na břevně. V 10. minutě se pak uvolnil Zeki Amdouni, Švýcara ale zastavil skvělý výběh Caoimhína Kellehera. Po úvodních šancích nováčka se aktivity ujali domácí fotbalisté. Fanoušky v hledišti rozjásal ve 31. minutě jako první Diogo Jota, jenž se prosadil hlavou po rohovém kopu.

O pár chvil později mohl vedení navýšit Luis Díaz, který se objevil na konci povedené kombinace sám před Jamesem Traffordem, anglický brankář však pohotově zasáhl. Vypadalo to, že se do šaten půjde za stavu 1:0 pro Liverpool, nicméně Dara O'Shea v závěru poločasu vyrovnal hlavou také po centru letícím od rohového praporku. Trenér Jürgen Klopp jistě nebyl s nerozhodným výsledkem spokojený, což bylo na jeho svěřencích znát od samého začátku druhé půle.

V 52. minutě šli Reds do vedení, Díaz z obtížné pozice překonal rozhozenou obranu. The Clarets se ale nevzdali a hnali se za dalším vyrovnáním. Ve dvou šancích se zjevil David Datro Fofana, nejprve se ocitl sám před Kelleherem, avšak irský gólman pohotově zasáhl. V následující příležitosti byl na útočníkův obstřel krátký, nicméně balon proletěl pouze kolem pravé tyče. Tlak nováčka zapůsobil na domácí jako budíček. V 72. minutě se do voleje opřel Jarell Quansah, který zamířil jen těsně vedle. Záhy pojistil vítězství Liverpoolu Darwin Núňez hlavičkou k tyči.

Zápas dvou týmů zespodu tabulky ze začátku příliš fotbalové krásy nenabídl. Luton sice měl převahu v držení míče, ale nedokázal z něj vytvořit žádné šance. Zato na druhé straně první velkou příležitost po zaváhání domácí obrany po půlhodině hry zužitkoval samostatným únikem a chytrou střelou na přední tyč Archer. O chvíli později navíc zahrál Reece Burke rukou ve vápně a ve 36. minutě pohodlně zvýšil z penalty McAtee.

Krátce po začátku druhého poločasu se dočkali pokutového kopu i domácí, a to znovu po hře rukou ve vápně. Nabídnutou příležitost s přehledem využil v 52. minutě Carlton Morris. Kontaktní branka vlila hráčům Lutonu krev do žil, přesto dlouho nemohli najít klíč k zamknuté obraně hostů. Naděje domácích uhasly v 72. minutě, kdy Ross Barkley ztratil míč na půlce hřiště a z následného protiútoku se trefil přesně na zadní tyč Souza.

Atraktivní první půli odstartoval Danny Welbeck, který už po několika desítkách vteřin zakončil povedenou individuální akci obstřelem na zadní tyč. Guglielmo Vicario ale výborným zákrokem nebezpečí zažehnal. Zkušený Angličan sehrál důležitou roli také v 16. minutě, kdy byl ve vápně Spurs faulován a následnou penaltu proměnil Gross. Krátce nato se do slibných střeleckých pozic dostali Richarlison a James Maddison.

Zatímco ve skvělé formě hrající Brazilec ztroskotal při samostatném úniku na hostujícím gólmanovi, druhý jmenovaný z hranice šestnáctky těsně minul. Před půlhodinou zápasu musel do akce pro změnu Vicario, jenž vytěsnil pumelici Kaora Mitomy. Kohouti po výměně stran ještě zvýšili tempo a začali na trávníku dominovat. Za aktivitu byli odměněni v 61. minutě, kdy si šťastnou trefu připsal Sarr. Senegalský reprezentant pronikl do pokutového území a pokusil se nahrát nabíhajícímu Richarlisonovi.

Pas sice zablokoval obránce, míč se však od tyče odrazil zpět k Sarrovi a ten ho pohotově doklepl do odkryté sítě. Vedení se týmu z pobřežního města pokusil v závěrečné čtvrthodině vrátit Ansu Fati, z ideální pozice uvnitř vápna ale těsně minul. Poslední slovo si tak mohli v 96. minutě vzít The Lilywhites. Navrátilec z Asijského poháru Heung-Min Son naservíroval míč před bránu Johnsonovi, jenž suverénní ranou rozhodl.

Právě Francouz mohl být tím, kdo se jako první zapíše do střelecké listiny. Po špatné rozehrávce brankáře Wolves Josého Sá hráči Brentfordu dostali míč až k Maupayovi, jehož hlavičku portugalský reprezentant vyrazil na roh. O chvíli později se v obrovské šanci zjevil Mathias Jensen, který ovšem nabídku Sergia Reguilóna z malého vápna trestuhodně zahodil.

Krátce po půlhodině hry postupoval sám na bránu Maupay, vystřelil z bezprostřední blízkosti, ale s pokusem doprostřed brány neuspěl. Včely se dočkaly až v 35. minutě, kdy balon hlavou do brány tečoval Norgaard. V závěru první půle se parádním zákrokem blýskl Mark Flekken, jenž na tyč vyrazil nebezpečnou hlavičku Pedra Neta. Svěřenci Garyho O’Neila sice v 50. minutě dostali balon za brankovou čáru, gól Craiga Dawsona byl však odvolán kvůli těsnému ofsajdu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Vlci v druhém dějství výrazně zlepšili svůj výkon a hnali se za vyrovnáním. Pablo Sarabia napřáhl zhruba z hranice pokutového území a svým pokusem směřujícím doprostřed brány donutil Flekkena předvést těžký zákrok. Na druhé straně vyzkoušel pozornost Sá Toney, ale rána letěla jen na Portugalce, který ji bez větších potíží zneškodnil. Angličan se přeci jenom prosadil krátce nato, když z voleje nepohrdl nabídkou od Vitalyho Janelta.

