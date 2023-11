Legionáři: Vítězná hlavička, gól s puncem reprezentace, italská asistence i trefa v Řecku

Před poslední letošní reprezentační pauzou o sobě dala v Evropě vědět řada českých fotbalistů. Tomáš Souček (28) přesnou hlavičkou v nastavení rozhodl o triumfu West Hamu a Tomáš Čvančara (23) si čtvrtým bundesligovým gólem zajistil dodatečnou pozvánku do národního týmu. Jakub Jankto (27) zaznamenal proti Juventusu druhou asistencí po návratu do Serie A, Vladimír Darida (33) dal šestý gól v řecké Super League a Petr Mareš (32) oslavil v Lotyšsku mistrovský titul. Jak se vedlo dalším legionářům?

Zatímco v Evropské lize je West Ham takřka stoprocentní a mašíruje za postupem do play off, v domácí soutěži to v posledních týdnech taková hitparáda není. Svěřenci Davida Moyese v uplynulých čtyřech zápasech Premier League inkasovali 10 branek a získali jediný bod, duel s Nottinghamem tak pro ně byl šancí, jak se mezi anglickou elitou znovu nastartovat. A byť to Kladivářům v neděli zejména v defenzivě opět skřípalo, tři body urvali. Zásadní podíl na tom měl i Tomáš Souček, jenž stejně jako Vladimír Coufal nastoupil v základní sestavě.

Reprezentační kapitán se v první velké šanci ocitl v 70. minutě za stavu 2:2, když se dostal k balonu ve vápně, jeho střela pouze však pouze orazítkovala břevno. Souček se však nakonec gólu přece jen dočkal, v 88. minutě si naskočil na míč po precizně rozehraném rohovém kopu Jamese Warda-Prowse, hlavou zakončil k pravé tyči a rozhodl o výhře 3:2. West Ham dosáhl na první ligové vítězství od 30. září, Souček odehrál celé utkání a dostal známku 7.8, Coufal rovněž absolvoval kompletní duel, obdržel žlutou kartu a ohodnocen byl známkou 6.9.

Na tvrzení reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého o nízkém vytížení a slabší formě odpověděl Tomáš Čvančara stylově – coby člen základní sestavy Mönchengladbachu dal vítězný gól v domácím utkání s Wolfsburgem. V 16. minutě dostal na malém vápně ideální přihrávku od Francka Honorata a prvním dotykem uklidil míč k tyči. Krátce po přestávce se neratovický rodák probil v šestnáctce do další šance, do jeho střely se však vrhl protihráč a srazil ji mimo tři tyče. Podobně to dopadlo v 64. minutě krátce předtím, než šel do hry v hostujícím týmu Václav Černý.

Tou dobou Mönchengladbach vedl už 3:0, v 71. minutě pak rozhodl o konečné podobě skóre 4:0 Alassane Plea. Hříbata tak potvrdila, že po rozpačitém vstupu do sezony nabírají dech. Včetně pohárového zápasu s Heidenheimem neprohrála už čtyřikrát v řadě, z toho třikrát zvítězila, a v tabulce Bundesligy poskočila na devátou pozici. Čvančara pobyl v pátek na hřišti 76 minut, oceněn byl známkou 7.0, nejlepší od zářijového duelu s Darmstadtem, a ligovou bilanci si vylepšil na 4+1. Černý se k ničemu podstatnému nedostal, od Livesportu dostal známku 6.2.

Union sice v týdnu přetrhl hrůzostrašnou šňůru 12 porážek, když v Lize mistrů vydoloval remízu 1:1 v Neapoli, v lize ale opět vyhořel. V BayAreně schytal od Leverkusenu debakl 0:4, když za celý zápas vyprodukoval pouhé dvě střely. Devátá ligová prohra v součtu s remízami konkurentů Kolína n. R. a Mohuče poslala východoberlínský celek na úplné dno bundesligové tabulky. Alex Král odehrál celé utkání a od Livesportu dostal známku 5.9, na druhé straně se Adam Hložek ocitl na hřišti opět až v samotném závěru, v 87. minutě střídal Victora Boniface.

Nehráli: Pavel Kadeřábek, Hoffenheim, Tomáš Koubek, Augsburg, Matěj Kovář a Patrik Schick, Leverkusen, Jiří Pavlenka, Brémy

Jakub Jankto se po návratu do italské nejvyšší soutěže začíná víc a víc prosazovat. V sobotu potřetí za sebou nechyběl v základní ligové sestavě Cagliari a na stadionu Juventusu odehrál 87 minut, nejvíc od červencového podpisu smlouvy. Navíc si připsal druhou asistenci v sezoně, v 75. minutě rozehrál rohový kop přesně na hlavu Alberta Dosseny, který snížil na konečných 1:2. Cagliari padlo po více než měsíci, nadále však balancuje na hraně sestupového pásma. Jankto si za výkon proti Staré dámě vysloužil známku 6.8, druhou nejvyšší v celku poražených.

Zvyšující se minutáž může v posledních týdnech kvitovat i David Zima, jenž po zranění zasáhl do všech čtyř soutěžních zápasů Turína FC, do nichž zasáhnout mohl. Naposledy šel do hry v sobotu v Monze, kde v 72. minutě střídal Ricarda Rodrigueze. Tou dobou byl stav 1:1, další branka už nepadla. Býci sice nevyužili možnost předskočit svého soupeře v tabulce, v Serii A ovšem natáhli šňůru zápasů bez porážky na tři a přiblížili se první polovině tabulky. Někdejší obránce Olomouce či Slavie si za výkon proti Monze vysloužil od Livesportu známku 6.4.

Nehráli: Antonín Barák, Fiorentina, Daniel Samek, Lecce, Lukáš Vorlický, Atalanta

Výběr z dalších soutěží

Vladimír Darida zaznamenal první gól v aktuálním ročníku a celkově šestý v Super League. Někdejší reprezentační kapitán pomohl Arisu k venkovnímu vítězství nad Volosem 2:0, pro celek ze Soluně to byla třetí výhra z posledních čtyř utkání, která znamenala posun na páté místo tabulky. Darida odehrál celý zápas a dostal známku 7.4, v sezoně má bilanci 1+1.

Petr Mareš oslavil svůj druhý lotyšský titul v dresu RFS, k němuž v sezoně přispěl z pozice záložníka či krajního beka pěti góly a 11 asistencemi. Za celek z Rigy hraje od ledna 2021, v uplynulém ročníku Optibet Virsligy dosáhl na průměrné hodnocení 7.6. První titul v pobaltském státě získal bývalý hráč Hradce Králové či Mladé Boleslavi ve své premiérové sezoně.

Aleš Čermák se na Slovensku blýskl přihrávkou na gól, kterým Dunajská Streda v zápase s Ružomberkem vyrovnala ve čtvrté minutě nastavení na konečných 1:1. Bývalý záložník Plzně odehrál celé utkání a Livesportem byl ohodnocen známkou 7.6. Bilanci v ročníku si vylepšil na 2+2, DAC se v tabulce drží na šesté příčce se ztrátou pěti bodů na druhou Žilinu.

Erik Daniel pomohl Trnavě asistencí na vítěznou trefu v utkání v Košicích, odkud si Spartak odvezl výhru 2:0. Celek ze západního Slovenska bral tři ligové body potřetí v řadě a v tabulce Niké ligy se posunul na třetí místo, přičemž na suverénního lídra Slovan Bratislava ztrácí osm bodů. Daniel v neděli odehrál celý zápas a od Livesportu dostal známku 7.0.

Pozn.: V Portugalsku ani v Nizozemsku Češi nehráli.

Očima Jana Morávka

"Z mého pohledu měl být Tomáš Čvančara v nominaci české reprezentace od samého začátku. Sbírá starty v Bundeslize, má kvalitu a reprezentaci by pomohl. Celé to téma kolem něj, které vyvolalo vášně, tak nějak vypovídá o stavu národního týmu a chaosu, který tam panuje. Čvančara odpověděl celkem jasně, když otevřel skóre zápasu s Wolfsburgem. Obrana soupeře mu to hodně znepříjemňovala, takže se nedostával tolik do hry, ale útočník se hodnotí především podle branek a tu Čvančara vstřelil. V tom samém utkání naskočil z lavičky i Václav Černý. Překvapilo mě, že nebyl v základní sestavě. Občas to tu takhle chodí, že se člověk cítí dobře a čeká, že bude hrát, ale nakonec sedí. Občas je to kruté, obzvlášť když Václav dal gól v poháru i v minulém ligovém utkání. Na hřiště se nyní dostal za stavu 0:3, s tím už člověk nic neudělá. Můžete se jen snažit na sebe upozornit, třeba se vám povede snížit, ale zápasy se v takovém případě už jen dohrávají a je složité s nimi něco provést. Myslím, že na srazu bude Václav chtít na toto utkání zapomenout a navázat na formu předtím. To samé se týká Adama Hložka, který se dostal do hry v 87. minutě. Přijde mi, že Xabi Alonso chtěl do poslední chvíle na hřišti držet Victora Boniface, aby protrhl střelecké trápení, které teď má. Na křídelní pozice Alonso zase upřednostňuje Amineho Adliho a Nathana Tellu. Poslední jmenovaný navíc vstřelil gól, takže je to pro Adama složité, nehraje mu to do karet. Vše se ale může otočit v zimě, kdy bude Africký pohár národů, kam by měli Boniface i Tella odjet a prostor se otevře."