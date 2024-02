Fotbalová veřejnost odjakživa řeší řadu nevyřešitelných otázek. Jednou z nich je, jak velký prostor mají mít mladí talentovaní hráči a na kolik je upřednostňovat před zkušenějšími konkurenty. Fanoušek a majitel oblíbeného účtu Mladá liga na sociální sítí X Marek Danko se touto problematikou detailně zabývá a právě on je hostem úterního vydání Livesport Daily. V něm jsme probrali například to, jak vytížení jsou mladí hráči ve FORTUNA:LIZE v porovnání se zahraničím a kdo aktuálně patří mezi největší tuzemské talenty.

Mezi nejvýraznější mladé tváře, které pravidelně nastupují mezi českou elitou, se jednoznačně řadí Matěj Jurásek nebo Martin Vitík. Zajímavé hráče, kterým se věští zářná budoucnost, ale najdeme napříč ligovým spektrem prakticky v každém klubu. To, jaký pak dostávají zápasový prostor v základních sestavách, už do značné míry záleží na hlavních trenérech.

"Situace v české nejvyšší soutěži je srovnatelná třeba s Rakouskem nebo Polskem. Bohužel ale nemáme v lize nějaký tým, který by to stavěl na tom, že bude dávat šanci výhradně mladým hráčům, něco jako na Slovensku Žilina nebo v Rakousku Salcburk. Takový koncept mi tady trochu chybí, ale možná je to dáno tím, že naše liga je tak kvalitní, že by se v ní žádné takové mužstvo neudrželo," říká Marek Danko.

Livesport Daily #197: Jaký prostor mají mladí hráči v českém fotbale, poodhaluje Marek Danko. Livesport

V úterní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Odchody mladých hráčů do zahraničí a na hostování.

Oblíbené trenéry pro talentované fotbalisty.

Práci nejlepších českých klubů s mladými hráči.

