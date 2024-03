Nejlepší náhradní brankáři na světě. Zachránce Realu, liverpoolská jistota i bývalý sparťan

V dnešním fotbalovém světě je více než důležité mít v týmu kvalitního náhradního brankáře. Dokázalo to již několik velkoklubů v čele s Realem Madrid a Liverpoolem. Slovenská redakce Livesport Zpráv proto vytvořila žebříček pěti nejlepších brankářských dvojek současného fotbalu.

Když se těsně před začátkem aktuální sezony vážně zranil Thibaut Courtois, sáhl Real Madrid po zapůjčeném Kepovi, který odehrál většinu první poloviny sezony. Španělský gólman ale o své místo mezi třemi tyčemi přišel. Připravil ho o něj skvěle chytající Ukrajinec Andrij Lunin.

Ten postupem času přesvědčil trenéra Ancelottiho o tom, že patří do základní sestavy a od poloviny listopadu chytá pravidelně. V důležitých momentech dosavadního průběhu sezony dokázal vždy předvést výkon, který Realu pomohl výhře nebo postupu. Zatím nejvíce se činil ve dvojzápase osmifinále Ligy mistrů proti Lipsku.

Real tak díky Luninovi bojuje o trofeje na evropské i domácí scéně. V LaLize ukrajinský brankář dokonce patří mezi absolutní elitu. Mezi gólmany s alespoň 15 zákroky nemá v této sezoně nikdo vyšší úspěšnost než on. V 17 zápasech drží kryl 76,6 % všech pokusů.

Irský brankář odchytal v této sezóně již 21 soutěžních zápasů. A svou zátěž rozložil rovnoměrně mezi všechny soutěže, v nichž Liverpool působí. Sedmkrát se představil v Premier League, sedmkrát v Evropské lize a sedmkrát v anglických pohárech. I díky jeho výkonům Liverpool získal první trofej v sezoně, když v únoru ve finále Ligového poháru porazil Chelsea 1:0 v prodloužení.

Alisson Becker je v Liverpoolu neotřesitelnou jedničkou, trenér Klopp si však je vědom i nesporných kvalit pětadvacetiletého Kellehera. Irský gólman dlouhodobě podává spolehlivé výkony, což potvrzuje i známkování Livesportu, podle kterého má Kelleher průměrné hodnocení 7,2. Pro srovnání Alisson má v Premier League průměrnou známku o tři desetiny nižší.

Anglický brankář v minulé sezóně pravidelně střežil branku Arsenalu, David Raya ho ale po svém letním příchodu odsunul na lavičku. Od začátku sezony Ramsdale nastoupil do jedenácti zápasů, pět z nich ale odchytal ještě před příchodem španělského konkurenta. Od začátku září se v Premier League objevil v brance pouze dvakrát.

V obou případech navíc proti Brentfordu, odkud Raya v severním Londýně hostuje. Ramsdale před letním Eurem není v ideální pozici. Nedá se tak předpokládat, že by ohrozil pozici reprezentační jedničky Jordana Pickforda. Bývalý gólman Sheffieldu nebo Bournemouthu má i přes své nesporné kvality složitou situaci na obou frontách a nevypadá to, že by se to do konce sezony mělo změnit.

Ani úspěchy, ke kterým Navas ve své bohaté kariéře pomohl, mu nikdy negarantovaly pozici jednoznačné týmové jedničky. Realu kostarický brankář pomohl ke třem titulům v Lize mistrů, poté ale královský klub přivedl Thibauta Courtoise a Navase odstavil na vedlejší kolej. Podobně dopadlo i angažmá zkušeného gólmana v PSG, kde ho z branky vystrnadil Gianluigi Donnarumma.

Navas oslavil již 37. narozeniny, stále ale dokáže chytat na nejvyšší úrovni. V letošní sezoně však příliš šancí nedostává. V Ligue 1 naskočil dvakrát a dvakrát si zachytal také v poháru. V minulé sezoně kvůli nedostatku herního času hostoval v Nottinghamu, aktuální ročník ale zcela jistě dochytá v Paříži. Už teď je ovšem téměř jisté, že v létě po konci smlouvy francouzskou metropoli opustí.

Slovenský reprezentant před několika lety zachránil Newcastle v Premier League, po příchodu Nicka Popea ale přišel o místo v základní sestavě. V minulé sezoně slovenský gólman hostoval v Manchesteru United, ani tam si ale příliš nezachytal. V aktuální sezoně začínal Dúbravka na lavičce náhradníků, po zranění zkušeného Angličana se ale postavil do branky.

V aktuálním ročníku pětatřicetiletý Slovák odchytal více zápasů než zraněný Pope, Strakám se ale s náhradním gólmanem mezi tyčemi příliš nedaří. Newcastle s Dúbravkou vyhrál jen čtyři ze třinácti ligových zápasů a v Premier League drží až desátou příčku. Oproti minulému ročníku si tak výrazně pohoršil.