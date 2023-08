Lunin má naši plnou důvěru. Chybí mu jen zkušenosti, vyloučil Ancelotti příchod brankáře

Po vážném zranění Thibauta Courtoise (31) těsně před startem sezony ujistil kouč Realu Madrid Carlo Ancelotti (64), že ukrajinský náhradník Andrij Lunin (24) má jeho plnou důvěru. A o novém gólmanovi vicemistrovský klub zatím neuvažuje. Ancelotti to řekl na tiskové konferenci. Španělská média ale spekulují minimálně o třech fotbalistech, kteří by do Realu mohli narychlo zamířit.

"Lunin má naši plnou důvěru. V přípravě se mu dařilo a chybí mu jen to, co všem mladým: zkušenosti," řekl Ancelotti před sobotním prvním zápasem proti Bilbau. Možný příchod dalšího brankáře nicméně nevyloučil, ale Lunin bude jedničkou. "Máme čas do jednatřicátého (srpna). Uvidíme, jestli tým rozšíříme," řekl.

V minulé sezoně Lunin odchytal dvanáct zápasů, z toho sedm v La Lize. I v nové sezoně měl být Courtoisovým náhradníkem, jednatřicetiletý Belgičan si ale ve čtvrtek při tréninku přetrhl zkřížený vaz v koleně a čeká ho operace. Při jeho absenci by podle médií mohli do Madridu zamířit Maročan Yassine Bono ze Sevilly, Kepa Arrizabalaga z Chelsea nebo jiný Španěl David de Gea, jenž donedávna chytal za Manchester United.