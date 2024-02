Pečlivě střeženou bránu Brentfordu odemkl třemi góly specialista na Včely Foden

Brentfordu nenavázal na předchozí dvě vítězná střetnutí s Manchesterem City a v dohrávce 23. kola Premier League padl s obhájcem titulu 1:3. Domácí dlouho držel ve hře Mark Flekken, jenž se už v první půli prezentoval kromě devíti zákroků také asistencí, kterou zaznamenal jako první brankář v ligovém ročníku. Pak však začal úřadovat Phil Foden. Před přestávkou vyrovnal a už v 70. minutě měl na kontě hattrick, čímž potvrdil, že se mu ve vzájemných soubojích daří – Včelám dal už pět branek.

Uzdravený Erling Haalanda nečekal na šanci dlouho a nebylo překvapením, že mu ji připravil Kevin De Bruyne. Přízemní centr ryšavého špílmachra se Haaland snažil z hranice malého vápna usměrnit do sítě, míči se ale do cesty postavil stoper Ethan Pinnock. Posléze to hned dvakrát zkoušel zpoza pokutového území druhý člen obávaného ofenzivního tandemu Julián Álvarez, nicméně jeho obstřely v obou případech zneškodnil Flekken.

Nizozemský brankář dal svému dosavadnímu výkonu třešničku ve 21. minutě, kdy jeho výkop propadl až k Nealu Maupayovi a ten otevřel po samostatném úniku skóre. Ve zbytku první půle Včely vyrovnaly hru, jenže několik vteřin před odchodem do kabin hrubě chyboval Pinnock a Foden bez problémů vyrovnal.

Specializaci na Včely potvrdil v 53. minutě, kdy po centru De Bruyneho hlavou procedil balon za Flekkena. Nezlomní Londýňané se pak sympaticky hnali za vyrovnáním, v cestě za ním jim ale kromě Edersona stáli i obětaví obránci, když například velkou šanci Christiana Nörgaarda zablokoval Rúben Dias. Vzadu je však dál zlobil Foden, jenž v 70. minutě prošel středem defenzivy a zkompletoval hattrick.

