Rodina přišla na správný zápas, smál se po hattricku Bowen. Klíčový byl podle něj Paquetá

West Ham porazil v pondělí večer londýnského rivala Brentford 4:2. Lví podíl na tom měl útočník Jarrod Bowen (27), který vstřelil hattrick. Navíc se mu to povedlo jako prvnímu hráči od té doby, co se Kladiváři přestěhovali na London Stadium. "Nevěděl jsem, že jsem první. Bylo to neuvěřitelné. Je to zároveň můj premiérový hattrick," těšilo anglického ostrostřelce, jemuž na jednu trefu asistoval i český obránce Vladimír Coufal (31).

Bowena hnala za góly také rodina, která se na něj přišla podívat. "Obvykle zápasy nenavštěvují. Vybrali si ten správný. Odteď budou muset chodit každý týden," vtipkoval pětinásobný anglický reprezentant v rozhovoru pro klubový web.

Co se týče West Hamu, který v pondělí vyhrál vůbec poprvé v letošním roce, doufá Bowen, že ho přesvědčivý výkon nabudí. "Máme na čem stavět. Dobré týmy musejí vyhrávat zápas za zápasem. Teď nás čeká Everton, musíme u nich zvítězit," řekl.

Podle trenéra Kladivářů Davida Moyese se tým proti Brentfordu zlepšil zejména v proměňování šancí. "Nehráli jsme v posledních týdnech vždy špatně. Pořád to není perfektní, ale obrovsky jsme se posunuli. Vidět je pochopitelně zejména Jarrod, ale také Lucas (Paquetá) a Tomáš (Souček) měli šance, které nevyužili," přemítal po zápase.

"Moc nám pomohlo mít zpátky Lucase," potvrdil Bowen předzápasová slova skotského trenéra, jenž věřil, že Paquetá tým pozvedne. "Nejde jen o to, co umí s míčem. Pořád bojuje, získává výhodné pozice a štve soupeře," dodal autor hattricku.

"Je jasné, že je Jarrod za návrat Lucase rád. On a Mo (Kudus) mu ze stran poskytují skvělý servis," uvedl Moyes. "Všichni, kteří nás sledují, se museli těšit na Lucasův návrat. Jeho souhra s Emersonem je neuvěřitelná," podotkl kouč, jemuž na konci sezony končí smlouva, a právě 26letý Brazilec by mohl rozhodnout o jeho setrvání.

West Ham je v tabulce Premier League na osmém místě se ziskem 39 bodů. Výhrou utnul sérii tří porážek. Další utkání čeká Kladiváře v sobotu, kdy se v Liverpoolu střetnou s Evertonem.