Tottenham sčítá ztráty ze zápasu s Chelsea. Do konce roku budou chybět Maddison a Van de Ven

Tottenham bude zraněné opory Jamese Maddisona (26) a Mickyho van de Vena (22) postrádat do konce tohoto kalendářního roku. Anglický záložník a nizozemský stoper se zranili v divoké pondělní dohrávce 11. kola Premier League s Chelsea.

Oba hráči utrpěli zranění už v úvodním poločase zápasu, v němž Tottenham musel strávit první porážku sezony a po prohře 1:4 přepustil vedení v tabulce Manchesteru City. V londýnském derby nebylo za asistence videa uznáno pět branek a Spurs hráli většinu druhého poločasu v devíti bez dvou vyloučených hráčů.

"U Mickyho bylo okamžitě jasné, že se jedná o zadní stehenní sval a že to bude vážné. Je to na pár měsíců," řekl v pátek novinářům trenér Tottenhamu Ange Postecoglou. Maddisonovo zranění kotníku zpočátku tak závažně nevypadalo. "Druhý den to ale bylo špatné. I on se vrátí až v novém roce," dodal australský kouč na adresu anglického špílmachra, jenž bude chybět i reprezentaci. Ani Van de Ven v nejbližších zápasech nenaváže na říjnový debut v týmu "oranje".