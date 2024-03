Acerbi údajně rasisticky urazil protihráče, za trest byl vyřazen z reprezentačního srazu

Obránce Interu Francesco Acerbi byl vyřazen ze srazu italské reprezentace kvůli obvinění, že v nedělním ligovém zápase s Neapolí rasisticky urazil soupeře Juana Jesuse. Acerbi se připojil k národnímu týmu v Římě, do USA k přípravným zápasům s Venezuelou a Ekvádorem ale místo něho odletí dodatečně povolaný Gianluca Mancini.

Brazilský obránce 10 minut před koncem srovnával na konečných 1:1 a z Acerbiho úst mu mělo být "odměnou" počastování slovem začínajícím na písmeno N. Juan vše reklamoval u rozhodčího Federica La Penny, utkání bylo dohráno a případem se bude zabývat disciplinární komise.

"Omluvil se mi, jelikož si uvědomil, že zašel příliš daleko. Co se stane na hřišti, to by na něm mělo také zůstat," sdělil Juan Jesus po závěrečném hvizdu. Acerbiho chováním se podle všeho budou zabývat příslušné orgány a mohl dostat tvrdý flastr. Pokud bude uznán vinným, bude mu podle řádů uložen minimálně desetizápasový trest.

První trest přišel už v pondělí odpoledne. Acerbi byl vyřazen z nominace na přátelské zápasy s Venezuelou a Ekvádorem, jeho místo zaujal Mancini z AS Řím. "Rozhodli jsme se vynechat Acerbiho z týmu na příští dva přípravné zápasy v USA, abychom zajistili potřebný klid národnímu týmu i hráči, který se dnes vrátí do klubu," stojí v prohlášení Italské fotbalové federace.

Sám Acerbi jakékoli podezření z rasismu odmítl. "Nikdy jsem žádnou rasistickou urážku neřekl. To je jediné, co mohu říci," sdělil italským novinářům po příletu do Milána ze srazu. "Nikdy jsem neřekl rasistické výrazy, hraji fotbal 20 let a vím, co říkám," dodal.

