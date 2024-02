Calzona se stal trenérem Neapole, nahradil Mazzarriho. U slovenské reprezentace zůstává

Francesco Calzon (55), trenér slovenské fotbalové reprezentace, rozšířil své portfolio o další funkci. Na lavičce Neapole vystřídá Waltera Mazzarriho (62) a povede italský tým už ve středečním úvodním osmifinálovém utkání Ligy mistrů proti Barceloně. Jeho angažmá potvrdil šéf klubu Aurelio De Laurentiis pro sport.sky.it.

Calzona se s Neapolí dohodl na čtyřměsíční smlouvě do konce aktuální sezony, již v úterý povede svůj první trénink. Ještě předtím by měl být oficiálně představen na setkání se zástupci médií. Slovenský fotbalový svaz (SFZ), s nímž se italský trenér minulý týden dohodl na smlouvě minimálně do roku 2025, mu za předem stanovených podmínek umožnil zůstat v SSC do konce aktuální klubové sezony.

"Je bolestivé vyhodit přítele, jako je Mazzarri. Poděkoval jsem mu za to, že přišel v těžké chvíli, ale musíme být schopni dát Neapoli a jejím fanouškům také něco navíc. Teď se o to pokusí Calzona, který tu pracoval se Sarrim a pak se Spallettim a zná 80 procent našich hráčů. Zítra ho hráčům představíme," řekl De Laurentiis v rozhovoru pro Sky Sport Italia.

Zatím není jisté, zda se součástí realizačního týmu Calzony v Neapoli stane bývalý dlouholetý kapitán slovenské reprezentace a hráč SSC Marek Hamšík, ale podle Sky by se tak stát nemělo. Očekává se však, že Calzona si s sebou do Neapole vezme videoanalytika slovenské reprezentace Marca Briniho a jeho asistenty budou Simone Bonomi a Francesco Sinatti. Sinatti je zároveň kondičním trenérem italského národního týmu.

Mazzarri ještě v pondělí odpoledne vedl trénink Neapole v klubovém centru Castel Volturno, ale na otázky italských médií nereagoval. De Laurentiis měl být v té době ve středisku také. Večer již italská média informovala, že Mazzari skončil na lavičce a úterní trénink nepovede.

Calzona už v Neapoli působil, naposledy jako technický trenér v letech 2021 až 2022. Předtím (v letech 2015 až 2018) byl asistentem hlavního trenéra Maurizia Sarriho. Na lavičce Slovenska působí od srpna 2022, pod jeho vedením národní tým odehrál 14 zápasů s bilancí sedmi výher, čtyř remíz a tří porážek. V listopadu dovedl tým ke kvalifikaci na Euro 2024.

Partenopei se v Serii A trápí, z posledních osmi zápasů vyhráli jen dva a v tabulce jim patří až devátá příčka. O víkendu doma pouze remizovali 1:1 s Janovem. Ve středečním osmifinále Ligy mistrů proti Barceloně už je povede Calzona.