Další nevydařený zápas, fotbalisté AS Řím nestačili na AC Milán, rozhodl Leao

Hrozivý vstup AS Řím do sezony pokračoval i ve třetím kole Serie A, ve kterém tým padl na domácí půdě s AC Milán 1:2. Před startem utkání sice ještě domácí fanoušci oslavovali příchod nové posily Romela Lukaka (30), už v deváté minutě jim ovšem radost zkazil proměněnou penaltou Olivier Giroud (36). Po změně stran poté pečetil třetí vítězství hostů v řadě pohlednými nůžkami Rafael Leao (24). Ve druhém utkání Sassuolo porazilo Veronu 3:1.

První zajímavá šance se zrodila v sedmé minutě, kdy hostující Josh Doig obešel obránce a z rohu šestnáctky pálil těsně vedle pravé tyče. Krátce nato se ale situace obrátila a po nenápadné příležitosti okusili poprvé v tomto ročníku Serie A gólovou radost hráči Sassuola.

Centr Jeremyho Toljana našel v pokutovém území hlavu Andrey Pinamontiho a ten pohotově skóroval ranou do levé části branky. Ve 26. minutě srovnal po brejku střelou do odkryté brány Ngonge, nicméně jeho oslavu ukončil vztyčený praporek signalizující ofsajd.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po změně stran začala hostující Verona tahat za delší konec, její kombinace ale v závěrečné fázi ztroskotávaly. V 56. minutě však dokázal s velkou dávkou štěstí srovnat Ngonge, jehož centrovaný balon doplachtil až za záda nepozorného Consigliho.

Jenže netrvalo dlouho a opětovné vedení Neroverdi zařídil po tečované střele na přední tyč Berardi. Italský útočník byl pak v 72. minutě faulován v pokutovém území a sám se postavil k nařízené penaltě, kterou poslal svůj tým do dvoubrankového trháku.

První příležitost utkání si v šesté minutě připravili Miláňané. Ruben Loftus-Cheek za pomoci narážečky s Giroudem pronikl do pokutového území a římská defenziva s potížemi odkopla míč do zámezí. Následně však do hry vstoupil videorozhodčí, jenž našel v nepřehledné situaci uvnitř šestnáctky faul Ruie Patrícia.

Výhodu penalty pro Il Diavolo posléze suverénně využil francouzský kanonýr Giroud. Ve 22. minutě se naopak brankář Vlků zaskvěl parádním zákrokem proti ráně Pulišiče, který si na hranici malého vápna našel prudký centr Thea Hernándeze. Žalostný výkon Římanů v úvodním dějství dokreslil fakt, že si Giallorossi nepřipsali žádnou střelu na branku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Milánští fotbalisté pokračovali v parádním představení i po přestávce a již ve 48. minutě padající Leao přidal střelou přes hlavu hezký pojišťovací gól pro červenočerné. Šance pro Capitolini vrátit se do zápasu přišla v 61. minutě, kdy Fikayo Tomori odešel po druhé žluté kartě předčasně do sprch.

Útočnou sílu AS Řím posílil v 70. minutě Lukaku, a připsal si tak první minuty v novém angažmá. Postupem času se Vlci dostávali místy až do drtivého tlaku, snížení se však dočkali až v nastaveném čase zásluhou Leonarda Spinazzoly.

Tabulka Serie A