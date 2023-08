Fotbalisté AS Řím na úvod sezony ztratili se Salernitanou, Juventus jasně zvítězil

Římské AS v prvním kole Serie A remizovalo na svém stadionu se Salernitanou 2:2. Jako politý živou vodou působil v zápase Andrea Belotti (29), který po nevydařené minulé sezoně otevřel svůj střelecký účet hned v 17. minutě. Dvě branky hostů vstřelil Antonio Candreva (36). Fotbalisté Sassuola vstoupili do nového ročníku těsnou porážkou s Atalantou 0:2 a prohru bez vstřeleného gólu má za sebou také Udinese. To prohrálo 0:3 s Juventusem.

Už v osmé minutě mohlo být na Stadio Olimpico veselo, branku Belottiho však sudí po zásahu VAR odvolal. Ani to ale italského útočníka nezastavilo a v 17. minutě již vsítil po šikovné práci s míčem regulérní gól. Domácí svého soupeře výrazně přehrávali a do další šance se po půlhodině hry dostal Chris Smalling.

Hlavičku zkušeného obránce ale zastavil připravený Guillermo Ochoa a následně 33letý Angličan neuhlídal Candrevu, jenž po individuální akci zamířil přesně pod horní tyč a zničehonic vyrovnal.

Po změně stran přišel pro domácí příznivce další šok, jelikož se podruhé v utkání prosadil Candreva. Ten si na hranici pokutového území zpracoval přesný centr od Domagoje Bradariče a ranou na zadní tyč nedal gólmanovi AS žádnou šanci. Giallorossi byli nuceni něco změnit, a tak se Mourinho po hodině hry rozhodl pro čtyřnásobné střídání.

Kýžený efekt se dostavil až v 82. minutě, kdy si na centr Paredese naskočil Belotti a hlavou vsítil svou druhou branku v zápase. Římané byli odhodláni vstřelit ještě jeden gól, pozorná defenziva hostů jim to však už neumožnila.

Vyrovnaný úvod byl bohatý na souboje, neúnavně zpívající fanoušci tak v úvodní půlhodině viděli více faulů, než střel. První nebezpečnou šanci přinesla až 32. minuta, kdy na pravé straně převzal míč Duván Zapata a doběhl až do vápna, z ostrého úhlu si ale brankář ránu pohlídal.

Až v samotném závěru půle přišla další větší příležitost, znovu byl na jejím konci Zapata. Na přední tyči hlavičkoval s vidinou prvního gólu utkání, tu mu však vzal na brankové čáře Maxime López.

Neroverdi si svou první šanci šetřili až na začátek druhého dějství, hned ale byla nejblíže úvodní brance zápasu. Armand Laurienté totiž za vápnem napřáhl ke střele, kterou rozezvučel pravou tyč. De Ketelaerovi se nejspíše tento zvuk zalíbil, v 64. minutě totiž do brankové konstrukce vyslal ještě tvrdší ránu z výhodné pozice, do které mu přihrál další žolík Gianluca Scamacca.

Více ze hry mělo obecně Bergamo, ovšem zodpovědná defenziva v čele s Martinem Erličem důstojně odolávala. Když tedy nakonec byli v 84. minutě překonáni hlavičkujícím De Ketelaerem, frustrace byla o to větší, že míč překročil čáru jen o pár centimetrů, než byl obráncem odklizen. Výhru pojistil v nastavení Nadir Zortea, jehož nárt si s balonem náramně rozuměl.

Hosté po většinu zápasu kráčeli za vítězstvím, když už v první půli těžili z akce sehrané dvojice Luis Alberto – Ciro Immobile, kterou zakončoval druhý jmenovaný. Giallorossi ale nebyli v zápase žádným otloukánkem a celku z hlavního města svými akcemi výrazně zatápěli. To přineslo ovoce v samém závěru, kdy v rozmezí dvou minut bleskově otočili skóre, na čemž se podílel i novic v jejich kádru Pontus Almqvist. Domácí tak neprohráli čtvrté vzájemné střetnutí v řadě.

Stará dáma odstartovala cestu za výhrou už ve druhé minutě, kdy se po nahrávce Dušana Vlahoviče prosadil z hranice pokutového území Federico Chiesa. Srbský útočník, o jehož angažování uvažovala Chelsea a dříve také Bayern, si ještě do přestávky připsal kromě asistence i přesný zásah, jelikož sebevědomě proměnil penaltu. Juve tak ideálně vstoupilo do nového ročníku, v němž vinou absence v evropských pohárech představuje zisk Scudetta jeho hlavní motivaci.

